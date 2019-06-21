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熱到快中暑！ 氣象局一張圖說明什麼時候會降溫

2019-06-21 21:09聯合報 記者陳智華╱即時報導

本周艷陽高照，包括台北、花蓮等不少地方高溫都達36度。今天是夏至，台北及新北等多個地方高溫都超過36度，花蓮更達38.1度，不少民眾直喊熱，除了吃冰消暑，不少民眾也覺得頭昏、有中暑的感覺。

到底什麼時候才會降溫、涼一點，氣象局稍早在臉書粉絲專頁報天氣 - 中央氣象局貼出一張圖，告訴民眾什麼時候要下雨降溫了。

氣象局說，明天（周六）只是天氣稍轉不穩定，降雨還不會太多，還是悶熱的天氣。

要等到下周日（23日）。氣象局說，23日受鋒面影響，天氣不穩定，中部以北屬於有陣雨或雷雨的天氣，降雨持續，易有短時強降雨，而南部也有短暫陣雨或雷雨，並且西半部有局部大雨發生的機率，至於東半部的降雨則較為局部。

下周一（24日）鋒面雖然還在台灣上空，不過結構將開始變得不完整，降雨有趨緩的趨勢，但各地出現短暫陣雨或雷雨的機率仍高，尤其北部仍有局部較大雨勢發生的機率，其它地區降雨較為局部。溫度方面，這兩天受東北風稍增強及降雨影響，北部及宜花氣溫稍下降，轉為舒適的天氣型態，高溫約27、28度，至於其他地方還是悶熱，高溫仍有30度以上。

下周二（25日）鋒面殘留的水氣還在，各地仍有局部短暫陣雨，但隨著南風再起，天氣再度轉趨悶熱。

氣象局說周日鋒面到，各地容易下雨，北東可稍降溫。圖╱氣象局提供
氣象局說周日鋒面到，各地容易下雨，北東可稍降溫。圖╱氣象局提供
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氣象局高溫
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