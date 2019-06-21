一支雪糕99元不算貴？ 這原因讓網友想買也買不到

2019-06-21 21:16 聯合新聞網 綜合報導



一名男子抱持嘗鮮心態購買名牌聯名雪糕，沒想到結帳時才知一支要價99元。圖擷自／爆廢公社 分享 facebook

統一超商近期與知名巧克力品牌GODIVA合作，推出聯名「夏威夷果仁黑巧克力流心雪糕」，頗受外界好評。有一名男子抱持嘗鮮心態，沒想到結帳時發覺一支要價「99元」，嚇得他懷疑到底是物價問題還是真的好吃。

這名男子在臉書《爆廢公社》發文，稱自己在冰櫃挑選一支外包裝典雅的新品雪糕，雖然被高單價的品牌商品嚇到，但是他說「真的不錯吃，99元不貴、有價值，好吃」，但相較於同等價位的另一品牌「Haagen-Dazs」哈根達斯，他則是更推薦後者。

此篇貼文一出，有許多網友笑稱原PO不識貨「正常價格，不知道GODIVA就是巧克力界的LV嗎？」、「這個牌子的巧克力一小顆就要80了」、「跟櫃上的巧克力比起來，雪糕算是CP值很高了」、「以品牌來說根本不貴」；此外，也有許多吃過的網友說「這真的好吃」、「想吃還不一定每家都買得到，有的都被搶光了，嗚嗚」、「不過以黑巧克力來說，我覺得口味偏甜」。

甚至還有網友曬出「一整箱」雪糕的照片，由此可知這到底有多夯。尤其這支「夏威夷果仁黑巧克力流心雪糕」屬於限定商品，全台僅販售25萬支，到今年底前都可憑盒身折價券，至全台GODIVA門市享有滿300元折50元的優惠。