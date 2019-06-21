海上觀光新選擇 藍鵲輪今首航蘇花

2019-06-21 19:31 聯合報 記者 聯合報 記者 余衡 ╱即時報導



花蓮觀光新選擇！隨著蘇花改全線預計於年底通車，未來將吸引更多遊客前來花蓮，為解決火車一票難求問題，台開集團風獅旅行社與百麗航運共同引進高速客輪「藍鵲輪（BLUE MAGPIE）」，今天下午從花蓮風光首航駛向蘇澳。

台開集團表示，看好未來國人從事海上觀光，因此與百麗航運合資引進兩艘澳洲Austal造船廠製造的大型高速客輪，命名時分別以台灣特有保育類動物「雲豹」及「藍鵲」命名，其中雲豹輪已於3月投入往返嘉義布袋及澎湖馬公航線。

台開集團還提到，藍鵲輪與現有的麗娜輪都航行蘇花海上公路，噸位較大的麗娜輪可以搭載客貨車具運輸功能，噸位較小的藍鵲輪則偏重觀光功能，客輪沿著東部海岸航行不但能遠眺清水斷崖絕景，更能體驗16世紀葡萄牙船員口中讚嘆的美麗之島「Formosa！」