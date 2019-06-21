自殺死亡年輕化 恐與網路成癮症有關

2019-06-21 18:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



自殺年輕化，專家點出與網路成癮症有關。 記者林伯東／攝影 分享 facebook 衛福部今公布國人10大死因，自殺死亡已不在10大之列，且自殺死亡人數與前1年相比減少6人，整體也逐漸趨緩，但24歲以下年輕族群自殺死亡人數、死亡率卻比前1年增加，衛福部分析與情緒、情感有關，自殺防治中心更點出，恐與網路成癮症有其關聯。

根據統計數據顯示，107年24歲以下年輕族群，總計有220人自殺死亡，年紀最小僅10歲，0到14歲總計有10人、15到24歲210人，衛福部心口司長諶中立表示，從死亡原因分析，有部分原因竟是與「手機」有關，曾有案例因家長關閉網路、沒收手機，無法上網玩遊戲氣到輕生。

自殺防治中心先前曾針對1100名我國受試者做一調查，發現網路成癮盛行率約為10.6％，有網路成癮的受試者中，發現有以下特點，男性、單身、學生、神經質性格，再進一步分析網路成癮與精神疾病、企圖輕生等關係做一了解，發現網路成癮者，多達6成5患有精神疾病，4成7表示近1周內曾有自殺意念，2成3過去曾嘗試自殺。

自殺防治中心副執行長吳佳儀表示，過去已有研究顯示具有精神障礙或是精神疾病的民眾與自殺的關聯性高，從調查中發現，網路成癮者超過半數患精神疾病，這是非常顯著的警訊。

自殺防治中心近期也在整理網路成癮與自殺之間的書籍與論文，發現青少年與年輕成人，特別在15歲到24歲是網路過度使用的高風險群，且年紀愈輕成癮風險愈高，另，心理困擾程度愈高者，如有失眠、憂鬱、自卑程度高，愈容易成癮。

諶中立指出，年輕族群自殺人數增加，令人遺憾，進一步分析企圖自殺的年輕人想不開原因，大都為一時衝動，情緒障礙，或與家人感情衝突，另外有部分則是罹患躁鬱症，在處於鬱期時，有了輕生念頭。

吳佳儀希望政府能加強校園及家庭教育，社會間應採「互助」的方式，早期辨別網路成癮者高風險群，有助於降低企圖自殺風險，並呼籲，家長或好友面對疑似網路成癮的高風險者，千萬不要「立刻剝奪」網路或是手機等，應先溝通理解，為何會沈迷在網路中，透過不斷地溝通輔導，幫助減少成癮者使用網路的時間。

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