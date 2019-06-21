三星上將梨上市了 明天台北花博農民市集買得到

2019-06-21 18:05 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭名產之一的三星上將梨上市了，三星地區農會明天（22日）下午2點在台北花博農民市集辦發表會。

三星區農會表示，三星鄉因地處蘭陽溪中上游，地勢較高、排水良好，夜間承受上游中央及雪山山脈所吹來之冷風，日夜溫差加大、水氣充沛，形成特殊地理環境，有利梨果品質，因此，上將梨品質極佳。

三星區農會指出，今年初強烈寒流侵襲，梨穗受損不小，但果農因有多年的生產技術，細心照料，產出的上將梨果肉雪白、肉質細嫩多汁、果心細、甜度佳、口感清脆，不過，比起去年，上將梨產量少3分之1，共約300公噸，欲購從速。

三星地區農會表示，明天下午2點在台北花博農民市集發表會，安排「上將梨誕生行動劇」，宜蘭縣長林姿妙現場有獎徵答，答對者可得「上將梨」1盒，農會提供上將梨品嘗，有獎徵答可獲得上將梨200元折價券，可在現場三星鄉高接梨產銷班攤位購買上將梨折價使用，名額限100名，現場還有梨套袋、小雨傘彩繪親子活動，體驗食農教育。

對三星上將梨，三星地區農會推介有8大特色，供消費者參考：

1.果肉雪白、肉質細嫩多汁、果心細、甜度佳、口感清脆。

2.採收前均通過農藥殘留檢測合格，獲政府產銷履歷驗證及吉園圃標章，安全有保障。

3.真正上將梨不使用生長激素（荷爾蒙），因此每粒上將梨均留有果蒂。

4.國內唯一以「梨」通過國產優良品牌水梨認証水果，「在欉黃」果實均達9分熟才採收，風味好、口感佳，為值得選購國產水果。

5.「三星上將梨」品牌已經註冊商標，選購有保障。

6.品管嚴謹，分級清楚，糖度11度以上。

7.建立品牌分級包裝，設計專屬品牌包裝禮盒。