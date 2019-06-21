清代台灣藏書最豐富的書齋 「筱雲軒」書贈國家圖書館

2019-06-21 17:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



清代台灣藏書最豐富的書齋—筱雲山莊「筱雲軒」，是「台灣第一位藏書名家」呂炳南的書齋。呂家後人今天將藏書捐贈給國家圖書館，未來這批藏書將透過數位典藏放上網路，讓全民共享清代藏書家的文化珍藏。

國家圖書館今日(21日)下午舉行「筱雲山莊古籍圖書資料捐贈儀式」，由「筱雲山莊管理委員會」主委呂博收代表，捐贈呂氏家族舊藏古籍圖書予國家圖書館典藏。

國家圖書館表示，本次贈書由中央研究院台灣史研究所劉士永、中國醫藥大學教授李健祥及中華文物保護協會副秘書長吳淑英等人引介而促成。贈書內容涵蓋經、史、子、集等各類古籍圖書及日治時期賣渡證書、帳冊等文獻，計有102種550冊之多。

其中，「朱子語類四纂」、「周易觀彖」、「弘簡錄」、「續弘簡錄」、「還硯齋賦稿」、「移情集」、等古籍，為國圖所未藏，尤為珍貴。

位於台中神岡的「筱雲山莊」為清舉人呂汝修的祖宅，建於同治5年(1866)。呂舉人的父親呂炳南，因奉養慈母，為使歡娛晚年而特別興建。

呂炳南於同治8年(1869)創建文英書院，致力鄉梓文化教育，，並於光緒4年(1878)在筱雲山莊設「筱雲軒」，珍藏書籍達21000多卷，成為全台藏書最豐富的書齋，而呂炳南也被譽為「台灣第一位藏書名家」。連雅堂等名儒皆曾造訪筱雲山莊筱雲軒，閱讀這些珍貴古籍。

「筱雲山莊」為目前台灣少數保存狀態良好的清代私人宅第，民國88年由台中縣政府公告指定為縣定古蹟。