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失智也有假性 醫：及早發現治療可矯正

2019-06-21 17:46中央社 雲林縣21日電

成大醫院斗六分院今天表示，年齡老化罹患失智症機率提高，但生理或情緒失衡可能引起類似失智症的疾病，這種「假性失智」及早發現並治療可以矯正。

成大醫院斗六分院神經內科醫師葉哲君發表臨床成果指出，一名68歲男子平常騎摩托車外出，生活自理沒問題，但近半年家人發現其精神恍惚，交代事記不住，吃飯沒胃口，要求改騎腳踏車，有一天卻發生跌坐超商門口，腳踏車不知去向。

葉哲君指出，男子前往成大醫院斗六分院就醫，經檢查體重減輕、肝腎功能變差、肝臟有腫瘤等，經治療後症狀緩解，認知功能部分恢復，後續接受抗癌治療。

他說，年齡老化罹患失智症機率提高，但是生理或情緒失衡，可能引起類似失智症的疾病，這種狀況稱為「假性失智」，因應之道就是及早發現並治療就可矯正。

他指出，「假性失智」的特徵，一、病程太快，典型失智症，從發病到確診約1至2年，假性失智多半發病在數週、幾個月或半年，甚至可能只有幾天。

二、相對年紀輕，退化引起的失智，年紀約在65至70歲後發病，早於65歲可能是假性失智。

三、合併其他症狀或病史，例如發燒、休克等要考慮是慢性神經中樞感染；或是急性肢體無力、嘴歪眼斜、言語困難等，要考慮是否中風；還有例如貧血、肝腎功能衰竭等生理失衡；或是例如癲癇、短暫痙攣等不自主動作。

四、藥物副作用，服用鎮靜安眠藥物、感冒藥抗組織胺、精神用藥等，影響肝腎代謝，造成急性功能減損，可能會有類似失智症的症狀，多半以調整藥物劑量處理。

五、情緒低落，憂鬱傾向、記憶減退、減少社交、生活功能減退等，多半服用改善情緒藥物，移除障礙因素。

失智症成大醫院斗六
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