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10年記得只有痛 斐濟男彎身進來、國泰助他走著出院

2019-06-21 17:06聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

十年記憶中唯一記得的只有疼痛，這樣的體驗很難想像，但真實發生在一名年約50歲斐濟男性身上。他因慢性下背疼痛困擾多年，頻繁就醫接受嗎啡類止痛藥品注射，直到他拖著痛到無法挺直的身體，拄著拐杖走進國泰醫療團診間，經由疼痛阻斷術，總算擺脫柺杖人生。

國泰醫院自2014年起承接衛生福利部「太平洋友我國家醫療合作計畫」，至今第十一度前往斐濟醫療服務，因應當地中耳炎、鼻竇炎盛行率高，這次醫療團除持續派遣耳鼻喉科醫師外，特別由副院長簡志誠率領麻醉科團隊與放射線科醫師戴嘉裕通力合作，於斐濟第三大醫院開設高規格疼痛門診。

在醫療資源豐沛的台灣，很難想像痛得要死，但醫師就是找不出病根，簡志誠說，斐濟醫院救命科別醫師人力都不一定足夠，更何況是改善生活品質的科別，疼痛患者人數不多，但疼痛原因卻很多，以一名只會治療椎間盤突出所造成疼痛的醫師為例，當遇到其他病因疼痛的患者，就只能兩手一攤，不知患者為何痛，只能不斷打嗎啡止痛。

斐濟第三大醫院中超過半數疼痛門診患者已因長年無法緩解的疼痛，頻繁接受嗎啡類止痛藥品注射，甚至有不少人已經成癮。簡志誠說，由於醫療團待在斐濟的時間有限，為了快速讓當地醫師跟民眾相信他們的診斷，選用局部麻醉劑實施疼痛阻斷術，當醫師診斷病源於此，就阻斷該處神經，患者症狀舒緩，就是最快證明病根的方法。

醫療團診治15名疼痛病人中約有80%經評估後當場接受各式疼痛阻斷術，術後立即獲得5至9成疼痛緩解，病人出診間時各個破涕為笑，更趁醫療團搭機離開前，帶有類似問題的家人回到診間，希望醫療團同樣予以醫治。

簡志誠表示，除了疼痛門診，醫療團的耳鼻喉科醫療服務更是一大亮點，這次收治一名65歲的病人，因閉孔長滿「草莓般大的鼻瘜肉」，5年多來都只能張嘴呼吸，術後第三天返診移除止血用的鼻填塞後，老先生默默在診療椅上拭淚，一度讓醫療團以為是術後疼痛難忍，趕忙詢問下才得知是因為得以再度用鼻子呼吸而感動。

國泰副院長簡志誠（中）進行疼痛阻斷術。圖／國泰醫院提供
國泰副院長簡志誠（中）進行疼痛阻斷術。圖／國泰醫院提供
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放射線科戴嘉裕醫師(右)於疼痛門診提供超音波影像導引定位。圖／國泰醫院提供
放射線科戴嘉裕醫師(右)於疼痛門診提供超音波影像導引定位。圖／國泰醫院提供
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疼痛門診由麻醉科簡志誠副院長(左二)與放射線科戴嘉裕醫師(右三)通力合作，進行疼...
疼痛門診由麻醉科簡志誠副院長(左二)與放射線科戴嘉裕醫師(右三)通力合作，進行疼痛治療與教學。圖／國泰醫院提供
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醫師斐濟患者
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