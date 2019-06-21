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擺脫草莓大鼻息肉 斐濟爺爺淚謝台灣醫療團

2019-06-21 16:42中央社 台北21日電

位於南太平洋的島國斐濟因缺乏耳鼻喉科醫師，許多患者飽受疾病所苦。國泰醫院日前到斐濟進行醫療服務，替患者切除大如草莓的鼻息肉以及椰子大的肝膿瘍，患者感動地眼泛淚光。

國泰醫院今天發布新聞稿指出，自2014年承接衛生福利部「太平洋友我國家醫療合作計畫」，日前第11度前往斐濟進行醫療服務，共完成85人次耳鼻喉科、疼痛門診，33人次住診服務以及7例耳鼻喉科手術，包括功能性內視鏡鼻竇手術、鼻中膈鼻道成形術與鼻中膈矯正術等。

醫療團長、國泰醫院副院長簡志誠表示，國泰醫療團的耳鼻喉科醫療多年來在當地已建立相當好的口碑，當地醫師總會熱心替醫療團篩選、約診病人，每次一到現場，診間外早已排滿從各地來的病人與家屬，很多是全家已一起期待了好幾個月，甚至輾轉搭好幾小時車前來看病。

簡志誠指出，由於當地缺乏耳鼻喉科次專科醫師，這些病人的病史相對長久，病灶也較難處理，另考量當地中耳炎、鼻竇炎盛行率高，這次也率麻醉科團隊與放射線科醫師在當地醫院開設疼痛門診。

國泰醫院耳鼻喉科醫師方麗娟說，有名65歲老先生因鼻子裡長了草莓大小的鼻息肉，導致鼻子外觀變形，5年多來都只能張嘴呼吸，醫療團靠著手術與麻醉團隊合作，再加上千里迢迢從台灣運去的鼻竇內視鏡與動力迴轉螺旋刀，順利完成手術，術後老先生發現自己能重新用鼻子呼吸，感動地眼泛淚光，向台灣醫療團道謝。

國泰醫院放射線科醫師戴嘉裕表示，這次除了開設疼痛門診，也進行放射線影像的判讀與檢查，另利用超音波影像導引定位，引流數個8到12公分如椰子大小的肝膿瘍，並且教導當地放射線科醫師診療技術與知識，盼將醫療能力扎根在當地。

此外，簡志誠說，這次收治的非癌慢性疼痛的病患，有多達50%患者由於疼痛多年來都無法緩解，只能頻繁注射嗎啡類止痛藥品，且有成癮疑慮，令當地醫師頭痛不已，15名疼痛病人經醫療團醫師治療後，多達80%患者立即接受疼痛阻斷術，成功緩解疼痛。

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