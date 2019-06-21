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40歲婦金獅湖市場購物染登革熱 隱藏孳生源找到了

2019-06-21 16:34聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

高雄三民區本土登革熱群聚持續延燒，疾病管制署今公布，新確診1例本土登革熱病例，為三民區鼎西里40多歲女性，婦人每周都會到金獅湖市場購物2至3次，研判是三民區群聚次波疫情第三名感染者。疾管署表示，今在該市場旁大樓地下室發現養有孑孓的蓄水池，疑似就是次波疫情隱藏孳生源，但是否對該棟大樓開罰，將交由高雄市政府決定。

疾管署副署長莊人祥表示，新個案近期無出國史，平時活動地以三民區鼎西里住家及三民區興德里工作地為主。婦人6月19日出現發燒、肌肉痠痛、頭痛、關節痛及後眼窩痛等症狀就醫，因症狀未改善於今日再次就醫，經登革熱NS1快篩陽性通報，同日檢驗確認感染登革病毒第四型。目前個案住院中，同住者無疑似症狀。

該群聚迄今累計22人確診，由於目前確診3名次波感染者活動地都與金獅湖市場周邊具高度地緣相關性，疾管署與高雄市政府再次安排防疫人員前往金獅湖市場週邊執行第二輪強制戶內外孳生源查核、清除和化學防治等措施。莊人祥說，尋找隱藏孳生源不易，人員從昨天找到今天，一開始是著重於市場屋頂排水溝，確定無孳生源才將陣地轉移至周遭大樓。

莊人祥表示，目前已在金獅湖市場旁一棟大樓地下室發現長滿孑孓的蓄水池，研判就是次波疫情隱藏孳生源，但是否還有其他隱藏孳生源仍需繼續調查，預計明日針對鼎西里執行第二輪社區防治。

今年截至目前國內累計23例本土登革熱病例，均居住高雄市，其中三民區群聚案累計22例，，分別為三民區20例、鳳山區及鼓山區各1例、前鎮區1例為今年二月散發個案；另有174例境外移入病例，近一個月新增個案感染國家以印尼、柬埔寨、越南及菲律賓為多；境外移入病例數為近10年同期最高。

疾管署再次提醒，徹底清除孳生源才是預防登革熱最有效的方法，尤其氣象預報資料顯示，周末各地可能有局部降雨，民眾不可掉以輕心，應加強戶內外環境整頓與積水容器清除，避免養蚊為患。民眾如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史。

疾管署防疫人員仔細檢視金獅湖市場天溝，確保無「隱藏性孳生源」。圖／疾管署提供
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疾管署防疫人員仔細檢視金獅湖市場天溝，確保無「隱藏性孳生源」。圖／疾管署提供
疾管署防疫人員仔細檢視金獅湖市場天溝，確保無「隱藏性孳生源」。圖／疾管署提供
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登革熱疫情高雄市
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