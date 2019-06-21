親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
秋行軍蟲害侵台
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

40年前養過「很凶的大狗」 黑熊阿嬤還原經過這麼說

民宿廁所見針孔攝影機 旅客吃驚：這間評價9.2超高分

注意！再過19天沒換新式身障手冊將被註銷資格

2019-06-21 16:24聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

我國身心障礙人數約有117萬人，7年前，新申請身心障礙手冊的民眾，換發為粉紅色的身障卡，4年前開始為領舊制卡片的身障者換發證明，領有舊制卡片者約63萬人，至今尚未換發仍有1萬2000多人，衛福部社家署呼籲，若7月10日以前尚未換發完成，將註銷身障手冊，恐影響權益。

社家署副署長祝健芳表示，身障手冊過去分為「具有效期」以及「永久效期」，具有效期係指醫師認為有可能恢復，例如輕中風者，永久效期係指被判定沒有復原的可能，隨著新制身障鑑定上路，鑑定指標改變，也調整永久效期身障手冊應每5年換發一次。

原先希望透過換領新式身障證明，重新再鑑定一次身障程度，以利補助津貼，卻遭到民怨，最後決定不需要重新鑑定即可換證，根據衛福部統計，需要換證者約為63萬人，截至5月底為止，已經有61萬7000多人完成換證，至今尚有1萬2000多人尚未辦理換證，呼籲民眾儘速完成換證。

衛福部分析，尚未完成換證的民眾，尚未換證的原因為「認為身障情形不會改善，因此不用換」或是「換證還得重新鑑定，認為麻煩」等；祝健芳表示，換證完全不需要重新鑑定，且換證非常方便，只要是持有綠色身障手冊的民眾，赴戶籍所在地的區公所、鄉公所、鎮公所等都可以辦理換證，行動不便者，也可以直接申請郵寄換證，或是到宅換證。

祝健芳說，民眾若有任何不理解的部分，可直接電洽1957福利專線諮詢，或是撥打全國地方政府電話，直接洽詢，她提醒，若是今年7月10日以前未完成換證，將依規定註銷身障資格。

舊式身障證明（右）從今年7月10日後失效，應換發新式身障證明（左），目前尚有1萬...
舊式身障證明（右）從今年7月10日後失效，應換發新式身障證明（左），目前尚有1萬2000多人尚未完成換發。記者陳雨鑫／攝影
分享
新式身障證明為粉紅色，應在今年7月10日以前完成換發，目前尚有1萬2000多人尚...
新式身障證明為粉紅色，應在今年7月10日以前完成換發，目前尚有1萬2000多人尚未完成更換。記者陳雨鑫／攝影
分享

身障者衛福部中風
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

今天夏至北回歸線最燦爛！太陽館三龍取火台30秒點燃

2019-06-21 13:17

銀行定存領1％太吃虧了！ 4招投資術教你如何穩穩賺到錢

2019-06-21 14:18

歷任對象都有同樣缺點？研究：在戀愛關係中 人們傾向尋找同樣類型的人

2019-06-21 12:58

全民「捐聲音」 助漸凍病友用最像自己的合成音說話

2019-06-21 12:37

國人肺炎死亡率升 醫籲65歲可自費接種肺鏈疫苗

2019-06-21 12:02

最爽工作開催中！「馬里亞納七日店長」倒數10天報名截止

2019-06-21 16:14

解鎖小孩「奇葩睡姿」 媽曬女兒斷電照網友笑翻：不會倒好厲害

2019-06-21 12:00

40歲婦金獅湖市場購物染登革熱 隱藏孳生源找到了

2019-06-21 16:34

突然天旋地轉暈眩 竟是這顆小石頭作怪

2019-06-21 14:59

醫師：75歲以上才打肺炎公費疫苗 有些晚了

2019-06-21 14:38

國人十大死因 癌症連續37年榜首

2019-06-21 14:37

醫師的白袍，是權威還是傷害？

2019-06-21 14:31

洗手、淨灘 志工關懷偏鄉

2019-06-21 14:31

東海岸郵輪列車 4人成行、預約制

2019-06-21 14:30

熱到明天 周日豪雨滅暑氣

2019-06-21 14:28

夏至熱爆 今用電量恐飆歷史新高

2019-06-21 14:26

瑞智家庭幫媽媽找回笑容 她留下當志工

2019-06-21 14:21

瑞智互助家庭 失智病友唱歌、打牌交朋友

2019-06-21 14:18

台灣好行西濱快線28日啟動 百元暢遊嘉南沿海景點

2019-06-21 14:14

博物館住一晚 台史博解謎闖關還能一窺祕道

2019-06-21 14:12

到南美館賞郭柏川畫作 吃郭家宴

2019-06-21 14:10

快樂出行平安回家 保樂美4大旅遊秘訣報你知

2019-06-21 13:55

花蓮飆38.1度高溫 氣象局：自動測站無歷史紀錄

2019-06-21 13:52

防強降雨淹水 雲林縣府「大小排水都要通」

2019-06-21 13:08

連三天超36℃ 北市今年首度發布熱浪通報

2019-06-21 13:07

鋒面靠近 周日變天 中部以北豪大雨

2019-06-21 11:49

美式潛艇堡外帶咖啡有果蠅 中市府稽查多項缺失

2019-06-21 11:45

失智家屬的心聲 照顧失智母10年 張姐：曾想輕生

2019-06-21 11:44

夏天必去 郵輪式列車載遊客體驗最美花蓮東海岸

2019-06-21 11:27

小確幸，就是種「廉價成癮」！要擺脫自我感覺良好，精神科醫師的解方是...

2019-06-21 11:01

國人十大死因癌症37年居首 死亡時鐘快轉10秒

2019-06-21 10:50

全球三分之二旅客搭飛機時偏好窗邊座位 這二國例外

2019-06-21 09:36

為都市熱島找出口 學者：高屏溪重力引水廣織水廊網

2019-06-21 09:08

北、高、花將連日破36度 新北、台東也亮高溫黃燈

2019-06-21 08:11

夏至熱吃鳳梨、西瓜開胃 按摩刮痧解中暑

2019-06-21 07:52

今天是夏至 吳德榮：全台各地熱到最高點上看37度

2019-06-21 07:39

連三天36℃熱壞 南台灣心肌梗塞病號激增

2019-06-21 00:10

周末鋒面接近 菲律賓東方生成低氣壓

2019-06-21 00:09

農民職保 首納新住民

2019-06-21 00:09
看更多

熱門文章

睡前愛滑手機、追劇嗎？因為你得了「晚睡強迫症」 戒除晚睡必學4招

2019-06-20 17:43

孔劉現身巴黎看LV秀重現鬼怪一身黑 孔太太：「老公褲子怎麼了」

2019-06-20 22:02

小孟塔羅：2019夏天我哪方面運勢熱到發燙？

2019-06-20 17:00

全球三分之二旅客搭飛機時偏好窗邊座位 這二國例外

2019-06-21 09:36

每日星座運勢／獅子事業運佳獲肯定 愛情運勢超強

2019-06-21 00:00

周末鋒面接近 菲律賓東方生成低氣壓

2019-06-21 00:09

鋒面靠近 周日變天 中部以北豪大雨

2019-06-21 11:49

影／酒駕七一新制 加重罰鍰、同車連坐處罰上路

2019-06-20 17:16

影／台灣藍鵲全身抖不停 原來是在洗「蟻浴」

2019-06-21 07:56

今天是夏至 吳德榮：全台各地熱到最高點上看37度

2019-06-21 07:39

夏至熱吃鳳梨、西瓜開胃 按摩刮痧解中暑

2019-06-21 07:52

花蓮飆38.1度高溫 氣象局：自動測站無歷史紀錄

2019-06-21 13:52

天母麥當勞熄燈 結束33年歲月

2019-06-21 00:25

台灣黑熊現身村莊！ 霧鹿國小替代役男凌晨抽菸驚見熊蹤

2019-06-21 15:47

韓國瑜反對巴拉刈禁用 衛福部今替農委會發聲

2019-06-20 19:30

冰過更好吃！7-11推「新竹福源花生醬蛋捲」吃得到滿嘴花生香

2019-06-20 18:55

最快年底 超商繳瓦斯、電信費也可刷信用卡不掏現金

2019-06-20 18:07

貓奴準備前往參拜！世界名畫全部「喵化」的「貓美術館」來台

2019-06-20 19:29

北、高、花將連日破36度 新北、台東也亮高溫黃燈

2019-06-21 08:11

超正！專業「調茶師」近距離奉茶 春水堂藝文店22日開幕加碼優惠

2019-06-21 12:23

秋行軍蟲侵襲 基隆也淪陷 新北達8例

2019-06-20 23:52

7-11亞洲特色泡麵新貨到！獨家「日清UFO特濃日式炒麵」醬香超大碗

2019-06-20 20:42

高雄鼓山也出現登革熱個案 又是金獅湖市場攤販

2019-06-20 16:44

直擊！「LEGO樂高」台灣辦公室以10萬顆積木打造三寶　下半年將開樂高認證專賣店

2019-06-21 14:30

韓國瑜主持登革熱會議：新生態防蚊法 養魚吃孑孓

2019-06-21 13:30

國人十大死因癌症37年居首 死亡時鐘快轉10秒

2019-06-21 10:50

婚後是否會冠夫姓？林志玲甜笑否認說：我不叫黑澤志玲

2019-06-20 16:59

眼睛也要防曬！想買太陽眼鏡前 先聽聽眼科醫師怎麼說

2019-06-20 21:36

因為孩子一幅畫 他讓世界名畫全面「喵化」

2019-06-20 22:52

農委會帶農會總幹事反巴拉刈 劇毒農藥退場會繼續

2019-06-20 17:55

今天夏至北回歸線最燦爛！太陽館三龍取火台30秒點燃

2019-06-21 13:17

登革熱再增1例 韓國瑜：國軍下月起高雄噴藥

2019-06-21 00:14

感情能否長久必問對方「5個問題」 他的回答會告訴你正確答案！

2019-06-20 21:30

台灣好行西濱快線28日啟動 百元暢遊嘉南沿海景點

2019-06-21 14:14

中年男甲狀腺腫到無法說話 長庚靠這手術解決

2019-06-20 19:12

無良業者大賺死人錢 購買塔位、生前契約眼睛要睜大

2019-06-20 18:14

通報秋行軍蟲首功獲頒獎金了 蘇貞昌親邀致謝

2019-06-20 22:44

肯爺「神鞋」周六開賣！「阿公阿嬤」代買部隊提前兩天卡位

2019-06-20 21:35

【我見我思】米雅／遇見眨眼的咯咯男孩

2019-06-21 06:00

連三天36℃熱壞 南台灣心肌梗塞病號激增

2019-06-21 00:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top