注意！再過19天沒換新式身障手冊將被註銷資格

2019-06-21 16:24 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



我國身心障礙人數約有117萬人，7年前，新申請身心障礙手冊的民眾，換發為粉紅色的身障卡，4年前開始為領舊制卡片的身障者換發證明，領有舊制卡片者約63萬人，至今尚未換發仍有1萬2000多人，衛福部社家署呼籲，若7月10日以前尚未換發完成，將註銷身障手冊，恐影響權益。

社家署副署長祝健芳表示，身障手冊過去分為「具有效期」以及「永久效期」，具有效期係指醫師認為有可能恢復，例如輕中風者，永久效期係指被判定沒有復原的可能，隨著新制身障鑑定上路，鑑定指標改變，也調整永久效期身障手冊應每5年換發一次。

原先希望透過換領新式身障證明，重新再鑑定一次身障程度，以利補助津貼，卻遭到民怨，最後決定不需要重新鑑定即可換證，根據衛福部統計，需要換證者約為63萬人，截至5月底為止，已經有61萬7000多人完成換證，至今尚有1萬2000多人尚未辦理換證，呼籲民眾儘速完成換證。

衛福部分析，尚未完成換證的民眾，尚未換證的原因為「認為身障情形不會改善，因此不用換」或是「換證還得重新鑑定，認為麻煩」等；祝健芳表示，換證完全不需要重新鑑定，且換證非常方便，只要是持有綠色身障手冊的民眾，赴戶籍所在地的區公所、鄉公所、鎮公所等都可以辦理換證，行動不便者，也可以直接申請郵寄換證，或是到宅換證。