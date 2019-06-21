最爽工作開催中！「馬里亞納七日店長」倒數10天報名截止

2019-06-21 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



天然海島洋溢熱情南洋風味。圖/馬里亞納觀光局 分享 facebook

話題性十足的「馬里亞納七日店長」公開報名進入倒計時10天，由馬里亞納觀光局主辦，獲選者享6萬元周薪和全程機票食宿全免，素有「最爽工作」之稱。

2019「馬里亞納七日店長」徵選活動公布以來，各行各業詢問踴躍，馬里亞納觀光局分享，接到許多馬來西亞華僑、香港人來電詢問，非常感謝大家熱情關注，至於未來是否開放所有國籍皆可參加亦同步研議中，目前今年仍以台灣人為主。馬里亞納觀光局台灣代表蔡璧如進一步指出，「很多人問我們參加者是否英文要好？才藝要多？甚至顏值要高？或者自我介紹影片要很炫？其實不必，主要是報名門檻也超級簡單，只要年滿18歲，身體健康，愛好旅遊的人士，都可以來報名。」

此次「馬里亞納實習生」徵選分3階段，首先「海選」部分，參賽者準備1分鐘內自我介紹影片上傳Youtube，即日起至6月30日止；第二階段「複選」，評審由馬里亞納觀光局邀請各國觀光局駐台代表組成，選出14位實習生，依線上投票成績篩選，分數最高3人進入決賽；第三階段「決選」將於8月21日舉行，透過現場面試進行評分，評審成績佔50%，優勝者將前往馬里亞納，詳細徵選活動辦法請詳洽官網 www.mymarianas.com.tw