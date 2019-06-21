40年前養過「很凶的大狗」 黑熊阿嬤還原經過這麼說

2019-06-21 15:05 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮「黑熊阿嬤」許伍妹40多年前養了一隻「很凶的大狗」，在地文史工作者調查發現，大狗原來是台灣黑熊。阿嬤今天還原數十年前記憶，表示當年是家人抱回來，她幫忙照顧，「養著養著嘴巴變很長」，因體型很大隻又凶，怕傷人才叫兒子送走，已不敢確定到底是狗還是熊。

76歲的許伍妹住在壽豐鄉豐山村，這隻「很凶的大狗」就養在屋旁空地，事隔多年，空地如今已蓋起樓房。

當地的牛犁社區交流協會長期耕耘，最近調查地方文史資料，蒐集老照片時，發現一隻台灣黑熊的黑白照，許伍妹說是她40多年前飼養的「很凶的大狗」，文史調查員楊富民將這則逸事PO上臉書，趣味筆法引起轟動。

阿嬤養的到底是熊還是狗？引發網友們熱議，還有網友比對發現，阿嬤家的老照片和台北木柵動物園的黑熊照相同，讓故事變得更加離奇。

許伍妹今天還原經過，40多年前兒子抱了一隻動物回來說是狗，她就幫忙養，每天餵食狗飼料，還會幫牠洗澡，當時家裡養的除了這隻「大狗」，還有山豬等動物、禽鳥，不少鄰居會跑來看，因「大狗」愈來愈大隻也會「吠叫」，家裡訂製大鐵籠圈養，養了幾年，實在太大隻，她擔心傷人，叫兒子送走，某天一台大貨車來載走了，也不知道送去哪裡。

「哪知道是狗還是熊」她說，由於已是超過40年前的事，記憶逐漸模糊，加上網友們議論紛紛，許伍妹也不敢肯定家中老照片那隻黑熊，是否就是當年養的狗，只記得「養著養著嘴巴變很長」。

但她端詳照片許久，直說「真的長很像」，胸前也有白白的。至於老照片背後寫有「榮淋留念」4字，榮淋是她的弟弟，為何有這張照片，她也記不得了。

楊富民說，阿嬤養的是狗還是黑熊，如今確實已難考究，當時那個年代動保法還沒通過，大家對於動物保護也沒什麼概念，許多人根本不認得黑熊長什麼樣子。不過，他們除了訪問阿嬤，也訪問左鄰右舍，確實也有老鄰居還記得許伍妹家當年養過黑熊。