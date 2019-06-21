蘭嶼勇士千年前葬身菲律賓Subtan島 17名後裔啟程尋根

2019-06-21 15:04 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ╱即時報導



台東蘭嶼1千年前航海勇士夏本.彼度厲嫩（Syapen pitoziden）率領40名島上族人，搭拼板舟南向前往菲律賓巴丹島貿易及探險，卻和當地部落發生糾紛衝突，最後不幸葬身Subtan島；17名後裔今天啟程前往Subtan島，希望能找到祖先葬身處立碑紀念，並和當地文化交流，解開這千年的口述歷史。

發起人蘭恩文教基金會執行長瑪拉歐斯表示，夏本.彼度厲嫩是他的祖先，從小就聽過老人家講述他的故事，但從來沒人去過他最後葬身之處，為了緬懷祖先，並還原這個歷史，才會發起這項活動，希望透過實地探尋，讓他們了解祖先的精神，重新找回蘭嶼與巴丹兩島之間的情感。

在千年前蘭嶼與巴丹兩島貿易平凡，島上居民都是靠著拼板舟在太平洋上往返，其中，夏本.彼度厲嫩就是當時蘭嶼的航海勇士，他在某一天率領40名男性族人前往巴丹貿易及探險，未料，因羊隻貿易和當地部落族人發生糾紛，進而爆發激烈衝突，最後僅剩1人逃回蘭嶼，死傷慘重，夏本.彼度厲嫩不幸葬身Subtan島上一處洞穴內。

夏本.彼度厲嫩後裔夏曼‧利達森表示，自從發生這件事後，祖先就要求不要再去巴丹了，兩島間也就千年沒有往來，直到民國82年才恢復交流；這次有機會前往Subtan島，心情是沉重，但也感到高興，能就此找到祖先的足跡，同時讓祖先知道，他的後裔來看他了。