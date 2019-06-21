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突然天旋地轉暈眩 竟是這顆小石頭作怪

2019-06-21 14:59聯合報 記者江良誠╱即時報導

南投縣65歲方姓婦人1年前開始常頭暈目眩，早晨起床時更會暈到想吐，因住偏遠地區就醫不方便，獨自忍受一年多，近日才向家屬表示身體出此狀況，方女士就醫後各項檢查報告都正常，還是無法找到原因，經由轉介到耳鼻喉科，被診斷出是耳石滑脫造成的。

南基醫院醫師李尚儀說，耳石是種碳酸鈣結晶體， 耳朵除了聽覺功能，也會影響身體平衡。方姓女病患就醫時因頭暈嘔吐食慾不振住院，會診時發現是耳石脫落引起，即刻將婦人耳石復位，復位後症狀馬上得到改善。

李尚儀說，耳石是內耳平衡器官內一顆顆的碳酸鈣結晶體，掉落下來的耳石會在內淋巴裡飄浮，而引起短暫性眩暈，主要因病人頭位或體位改變，例如坐起來或躺下所引起的，有些人在床上翻個身都會覺得眩暈，特點為眩暈時間非常短，大概不超過30秒。可能造成這類眩暈症的原因有，內耳感染或發燒後、後頸部遭受瞬間震動、頭部受撞擊等等，都可能是導致耳石脫落原因。

雖然耳石滑脫治療非常有效，但每100人約有15人會復發，有些患者會有周期性復發，可能是季節性或氣候改變有關。若不即時將耳石復位，會影響患者日常生活，如食慾不振、精神不濟、外出也會因暈眩而增加意外風險。

在無法確切知道復發原因時，保持充足睡眠、均衡飲食、補充水分、規律運動，定期健康檢查，以上都是預防疾病的基本方法，也提醒鄉親，身體若不舒服應尋找醫師協助，勿聽信偏方及來路不明的中、草藥。

耳石滑脫會影響身體平衡，讓病患感覺暈眩，透過耳石復位可以改善。圖／南基醫院提供
耳石滑脫會影響身體平衡，讓病患感覺暈眩，透過耳石復位可以改善。圖／南基醫院提供
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耳石滑脫會影響身體平衡，讓病患感覺暈眩，透過耳石復位可以改善。圖／南基醫院提供
耳石滑脫會影響身體平衡，讓病患感覺暈眩，透過耳石復位可以改善。圖／南基醫院提供
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南基醫院醫師李尚儀指出耳石滑脫會影響身體平衡，讓病患感覺暈眩。圖／南基醫院提供
南基醫院醫師李尚儀指出耳石滑脫會影響身體平衡，讓病患感覺暈眩。圖／南基醫院提供
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患者醫師發燒
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