高雄發大財要砍萬棵樹？經發局：努力留住更多綠樹

2019-06-21 14:58 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



高雄市府爭取設立「仁武產業園區」發展航太產業，昨天環保署專案小組第四次初審通過，愛樹人士與環保團體質疑萬餘棵樹木會因人類「拚經濟」而消失。市府經發局表示，預定地樹木是台糖公司因應「平地造林」政策而栽種，樹種不一、間距極小，正研擬相關計畫，盡力保存更多綠樹。

高雄市政府在國道10號仁武交流道附近規劃「仁武產業園區」，總面積約74公頃，其中產業用地占48公頃，希望引進航太和精密製造產業，在北高雄打造航太產業聚落，預期吸引213億元投資、創造6千3百個就業機會。環保署專案小組昨日初審通過，將會環評大會審查。

產業園區預定地的最大地主是台糖公司，其中一部分都市計畫農業區土地種植2萬3千多棵樹木，高市府承諾異地移植8千棵，現在保留1千2百棵。計畫通過後，大社環境守護聯盟與高雄愛樹人都在臉書社群表達護樹意見，相關成員認為高市空汙嚴重，森林綠樹遭摧毀，心疼樹木價值永遠比不上開發建設。

針對愛樹人士批評，經發局副局長高鎮遠表示，預定地上的「森林」是十餘年前台糖公司響應林務局造林政策栽種的獎勵林木，涵蓋本土種與外來種，林木栽種間距約僅1公尺，枝葉無法舒展，減碳效果不如預期，有疏伐之必要。

高鎮遠說，根據市府養工處移樹經驗，高雄樹木移植存活率可達9成，市府正研擬相關方案，希望留下更多樹形較好的樹木，也希望環評委員意見一致，以利未來規劃。