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台灣好行西濱快線28日啟動 百元暢遊嘉南沿海景點

2019-06-21 14:14聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台灣好行-西濱快線」將從6月28日啟動，雲嘉南風管處長今天在台南鹽水永成戲院舉行啟動典禮，邀請台南市長黃偉哲和交通部觀光局主任祕書林坤源及地方人士共同與會，主祕林坤源表示，台南吸引很多國外的觀光客 ，尤其日本遊客對台南古都文化有高度興趣，透過台灣好行西濱快樂，未來把台南市區現有的文化與沿海區域文化串聯起來，吸引更多國內外觀光客。

西濱快線是取代去年停駛的「台灣好行」鹽鄉濱海線公車，起站新營，漫遊經典小鎮鹽水、嘉義布袋遊客中心、布袋商港、高跟鞋教堂北門南鯤鯓代天府、水晶教堂、井仔腳鹽田、三寮灣東隆宮文物館、將軍漁港、馬沙溝3D彩繪村、七股鹽山、終點站七股鹽山及台灣鹽博物館共13站，是唯一串聯雲嘉兩處超人氣高跟鞋教堂與水晶教堂的公車路線。

黃偉哲市長說，祝西濱快線一路暢通，業績長紅，台南溪北有很好的景點，只是缺乏行銷讓更多人知道，西濱快線啟動將新營、鹽水及北門等，市府未來會配合大台南公車串聯西濱快線，也鼓勵市區及溪南地區市民和遊客，透過西濱快線前往沿海旅遊 。

雲管處長徐振能表示，西濱快線探周五至周一的固定班次，及周二至周五的「DRTS需求反應式運輸服務」，以12人至14 人團體預約即可成行，希望能打造一日與二日生活 體驗圈，「西濱快線」路線景點和原鹽鄉濱海線景點有所不同，但保留高跟鞋教堂和北門水晶教堂「雙教堂」景點路，更將遊客打進將軍、北門及七股景點。

台灣好行」西濱快線規劃每周五、六、日、一固定行駛，一天兩班次往返，發車時間為新營站上午10點40分、下午2點30分；台灣鹽博館下午1點、下午4點40分。周二至周四採預約制，12至14人團體即可成行，票券一日券100元，兩日券200元，鹽城漫步套票180元（包括一日券一張，七股鹽山門票一張，台灣鹽博物館門票一張）。

雲嘉南風管處今天在台南鹽水永成戲院，舉行台灣好行西濱快線啟動典禮。記者吳淑玲／攝...
雲嘉南風管處今天在台南鹽水永成戲院，舉行台灣好行西濱快線啟動典禮。記者吳淑玲／攝影
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