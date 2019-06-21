快樂出行平安回家 保樂美4大旅遊秘訣報你知

2019-06-21 13:55 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



國人熱愛旅遊行之有年，據交通部觀光局資料，2018台人出國人次達16,644,684人次，相較2017的15,654,579人次，成長率6.32%。快樂出行，平安回家，為每趟旅程劃下美好記憶，宏泰人壽網路保險平台「保樂美」分享4大保障秘訣，讓出行更加順利。

首先選擇旅遊地點前，記得上中華民國外交部領事局網站查詢「國外旅遊警示分級表」，分為灰色警示-提醒注意、黃色警示-特別注意旅遊安全並檢討應否前往、橙色警示-避免非必要旅行及紅色警示-不宜前往，宜儘速離境等4個層級，作為選擇國家參考。

緊接著可參考「全球最危險的旅遊國家」，英國恩茲利保險公司公布「全球10大最危險旅遊國家」排行榜，最危險國家為泰國，佔保險索償總額23%，智利和美國並列第二，各佔保險索賠總額約15%。其它被列入旅遊最危險國家名單還有西班牙8%、德國8%、秘魯8%、尼泊爾8%和法國7%等。

交通工具選擇「肇事率低的航空公司」，skyscanner最新公告2019全球最安全航空公司排名，依序為澳洲航空、紐西蘭航空、阿拉斯加航空、全日空航空、美國航空、奧地利航空、英國航空、國泰航空、阿聯酋航空和長榮航空。