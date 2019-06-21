今天夏至北回歸線最燦爛！太陽館三龍取火台30秒點燃

2019-06-21 13:17 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



今天夏至，嘉義縣北回歸線北緯23度半最燦爛！北回歸線太陽館上午邀請15所國小600多名學童，在天文廣場感受，太陽直射北回歸線熱情與威力，體驗「夏至在北回歸線立竿不見影」，以及透過平凸鏡聚光取火獨一無二的天文現象，8座「三龍取火台」同步點燃太陽之火，最快30秒就成功引燃，現場響起一片驚呼聲。

活動高潮在上午11點50分，縣府教育處副處長李美華、交通部觀光局執行秘書蔡明玲及太陽館長蔡明哲等，觀看8座透過陽光，凸透鏡，進行的「三龍取火台」點燃太陽之火儀式，象徵生命仰賴太陽得以生生不息，讓民眾見證太陽的魅力與威力，一同倒數迎接太陽回娘家。

夏至日同時慶祝太陽館慶，活動從上午到中午結束，除點燃太陽之火，另有太陽能車體驗，小朋友利用太陽光讓自製太陽能車，奔馳園區，讓民眾見證太陽的熱情與威力。

明年2020年6月21日下午，台灣將出現百年難得一見的日環食景象，由於環食帶正中央通過嘉義，雲嘉南地區可看到此特殊天文景象，錯過要等到2070年，因此2020將成為大部分人此生唯一觀賞日環食機會，15校成立日環食教育聯盟，歡迎全世界天文迷明年來嘉參加夏至天文盛會。