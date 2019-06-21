親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
秋行軍蟲害侵台
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

紐時爆料！伊朗擊落美偵察機 川普下令反擊又縮手

郭台銘告別鴻海：續做台灣牛 把破產的中華民國救回來

今天夏至北回歸線最燦爛！太陽館三龍取火台30秒點燃

2019-06-21 13:17聯合報 記者魯永明╱即時報導

今天夏至，嘉義縣北回歸線北緯23度半最燦爛！北回歸線太陽館上午邀請15所國小600多名學童，在天文廣場感受，太陽直射北回歸線熱情與威力，體驗「夏至在北回歸線立竿不見影」，以及透過平凸鏡聚光取火獨一無二的天文現象，8座「三龍取火台」同步點燃太陽之火，最快30秒就成功引燃，現場響起一片驚呼聲。

活動高潮在上午11點50分，縣府教育處副處長李美華、交通部觀光局執行秘書蔡明玲及太陽館長蔡明哲等，觀看8座透過陽光，凸透鏡，進行的「三龍取火台」點燃太陽之火儀式，象徵生命仰賴太陽得以生生不息，讓民眾見證太陽的魅力與威力，一同倒數迎接太陽回娘家。

夏至日同時慶祝太陽館慶，活動從上午到中午結束，除點燃太陽之火，另有太陽能車體驗，小朋友利用太陽光讓自製太陽能車，奔馳園區，讓民眾見證太陽的熱情與威力。

明年2020年6月21日下午，台灣將出現百年難得一見的日環食景象，由於環食帶正中央通過嘉義，雲嘉南地區可看到此特殊天文景象，錯過要等到2070年，因此2020將成為大部分人此生唯一觀賞日環食機會，15校成立日環食教育聯盟，歡迎全世界天文迷明年來嘉參加夏至天文盛會。

今年是北回歸線立標111週年紀念，太陽館以「節能、寧靜、科學、清涼」四大主軸規劃系列豐富有趣活動；水上鄉有得天獨厚聞名全台、世界上首座北回歸線標，北回歸線標2005年重新開館，改名為北回歸線太陽館，由地標館轉型為嘉義縣科教中心，設置天文、科學設施，如人影日晷、星座廣場、3D電影劇場及動手玩科學儀器等。

明年2020年6月21日下午，台灣將出現百年難得一見的日環食景象，嘉義縣15校成...
明年2020年6月21日下午，台灣將出現百年難得一見的日環食景象，嘉義縣15校成立日環食教育聯盟，歡迎全世界天文迷明年來嘉參加夏至天文盛會。圖／太陽館提供
分享
夏至日慶祝嘉義縣太陽館慶，太陽能車體驗，小朋友利用太陽光讓自製的太陽能車，奔馳園...
夏至日慶祝嘉義縣太陽館慶，太陽能車體驗，小朋友利用太陽光讓自製的太陽能車，奔馳園區，讓民眾見證太陽的熱情與威力。圖／太陽館提供
分享
夏至日慶祝嘉義縣太陽館慶，太陽能車體驗，小朋友利用太陽光讓自製的太陽能車，奔馳園...
夏至日慶祝嘉義縣太陽館慶，太陽能車體驗，小朋友利用太陽光讓自製的太陽能車，奔馳園區，讓民眾見證太陽的熱情與威力。圖／太陽館提供
分享
今天夏至日，嘉義縣北回歸線太陽館接近中午透過平凸鏡聚光取火，以8座「三龍取火台」...
今天夏至日，嘉義縣北回歸線太陽館接近中午透過平凸鏡聚光取火，以8座「三龍取火台」同步點燃太陽之火，最快30秒就成功引燃。圖／太陽館提供
分享

劇場星座館長
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

歷任對象都有同樣缺點？研究：在戀愛關係中 人們傾向尋找同樣類型的人

2019-06-21 12:58

全民「捐聲音」 助漸凍病友用最像自己的合成音說話

2019-06-21 12:37

國人肺炎死亡率升 醫籲65歲可自費接種肺鏈疫苗

2019-06-21 12:02

解鎖小孩「奇葩睡姿」 媽曬女兒斷電照網友笑翻：不會倒好厲害

2019-06-21 12:00

防強降雨淹水 雲林縣府「大小排水都要通」

2019-06-21 13:08

連三天超36℃ 北市今年首度發布熱浪通報

2019-06-21 13:07

鋒面靠近 周日變天 中部以北豪大雨

2019-06-21 11:49

美式潛艇堡外帶咖啡有果蠅 中市府稽查多項缺失

2019-06-21 11:45

熱門文章

曾收不雅照崩潰大哭 輔大正妹：網紅路不好走

2019-06-20 14:33

公廁坐式馬桶好髒？ 醫師：免驚！臨床沒見過感染

2019-06-20 14:23

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top