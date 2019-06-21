連三天超36℃ 北市今年首度發布熱浪通報

2019-06-21 13:07 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



台北市至今天已連續三天氣溫超過攝氏36度，被中央氣象局列為高溫橙色燈號，北市府環保局今天也依熱浪預警機制發布今年第一次熱浪通報，啟動道路灑水等高溫應變措施；環保局也提醒，民眾應注意室外防曬與室內通風，避免受到熱傷害。

西南風沉降，加上太平洋高壓勢力未減弱影響，近日全台熱烘烘，北市在中央氣象局高溫預警資訊中只要亮起橙燈、紅燈，符合連續3天超過攝氏36度或單日達38度時，就會啟動熱浪通報應變措施，降低高溫帶來的潛在危害。

環保局氣候變遷管理科長郭國鑫說，熱浪通報後，北市各局處將啟動應變措施，如環保局會取回收水為高溫道路灑水降溫，勞動局則加強戶外工作者勞動檢查，社會局加強獨居長者關懷服務，公園處則會澆灌綠地植栽，衛生局與市場處則加強緊急醫療、輔導食品業者及市集、攤販集中場所食品安全等宣導。

郭國鑫表示，北市氣溫目前已連續3天超過攝氏36度，昨天36.9度還是全台最高溫，今天氣溫也上看37度，已達氣象局高溫橙燈標準，因此發出熱浪通報，同時也宣告北市正式進入今年的夏季高溫型氣候，呼籲民眾隨時要注意防範高溫的熱危害。

如何避免熱中暑等危害？郭表示，儘可能待在通風良好或有空調的室內，無空調設備的室內則應打開門窗並不吝使用電扇，防止悶熱，尤其是家中有老人或幼兒者要特別注意；另外也應減少戶外活動與勞動，避免劇烈運動，必須外出則要做好防曬，並盡量待在陰涼處，並記得隨時補充水分。