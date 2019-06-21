親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
秋行軍蟲害侵台
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

紐時爆料！伊朗擊落美偵察機 川普下令反擊又縮手

郭台銘告別鴻海：續做台灣牛 把破產的中華民國救回來

全民「捐聲音」 助漸凍病友用最像自己的合成音說話

2019-06-21 12:37聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

與漸凍症相處，是一個不斷失去的過程，連說話能力都被疾病一點點吞噬，每天打字從電腦傳出的機器語音，沒有情緒、沒有溫度。漸凍症病友陳大謀發病前磁性的聲音吸引著妻子屈穎，她現在幾乎聽不到、甚至快忘了最愛的聲音，「語音銀行」計畫透過AI重現丈夫的聲音，雖還不完美，「一句『希望大家一起努力』，我聽見愛還在」。

「語音銀行」指的是先錄製漸凍病友的聲音，如果聲音已經損傷或者無法說話，可以使用曾經的錄音資料，利用電腦程式提取發音特點，結合對應的文字資料，轉換成編碼資料，「模仿」病友說話語音、說話方式和說話情感相似的語音。如果病友想要表達，只需輸入文字，AI就會自動把文字資料轉化成自己的聲音。

這個概念最早於2011年的蘇格蘭漸凍人協會起，至今已有美、英、法等數種語言，但就是沒有華語。台灣漸凍人協會三年前與北科大攜手研發腦波意念輔具，做為台灣語音銀行起點，科技部去年推動「科技突圍」計畫，其中一項子計畫「漸凍人具情緒語音輸出溝通輔具與語音銀行建置」，就能透過語音合成系統，為台灣開發出語音銀行。

病友專屬語音庫至少需5小時錄製3500個句子，這看似簡單且有國外相關研究可參考的技術，卻在啟動不久遇到困難，子計畫負責人北科大電子系副教授廖元甫團隊拿到兩名已失去聲音的病友昔日錄音檔，但這些音檔都是隨意錄製，摻雜大量雜音、重疊人聲等問題，其中一名病友累積的錄音雖長達一小時，經篩選後只剩18分鐘可用。

漸凍人協會理事長林詠沂呼籲，一般大眾可到「Voice Bank」網站，將聲音記錄下來，除像存錢一樣，「存下」自己的聲音，避免未來有一天突然因意外失去聲音；這也是「捐獻」聲音，協助聲帶已經受損或無法說話的病友，成為聲音大數據之ㄧ，供技術人員挑選最相近病友的語音，修補、合成出病友的聲音。

一般大眾可到「Voice Bank」網站，「捐獻」聲音，協助聲帶已經受損或無法說...
一般大眾可到「Voice Bank」網站，「捐獻」聲音，協助聲帶已經受損或無法說話的病友，供技術人員挑選最相近病友的語音，修補、合成出病友的聲音。圖／取自Voice Bank網站
分享
「你無法讓這個疾病消失，但是，你可以讓與這個疾病相處的每一天過得更好。」漸凍症病...
「你無法讓這個疾病消失，但是，你可以讓與這個疾病相處的每一天過得更好。」漸凍症病友家屬屈穎引用一位參與語音銀行研究的美國病友的太太所說，這也是台灣漸凍人協會和所有支持和參與語音計畫的人共同的心聲。記者陳婕翎／攝影
分享

漸凍人北科大AI
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

今天夏至北回歸線最燦爛！太陽館三龍取火台30秒點燃

2019-06-21 13:17

歷任對象都有同樣缺點？研究：在戀愛關係中 人們傾向尋找同樣類型的人

2019-06-21 12:58

國人肺炎死亡率升 醫籲65歲可自費接種肺鏈疫苗

2019-06-21 12:02

解鎖小孩「奇葩睡姿」 媽曬女兒斷電照網友笑翻：不會倒好厲害

2019-06-21 12:00

防強降雨淹水 雲林縣府「大小排水都要通」

2019-06-21 13:08

連三天超36℃ 北市今年首度發布熱浪通報

2019-06-21 13:07

鋒面靠近 周日變天 中部以北豪大雨

2019-06-21 11:49

美式潛艇堡外帶咖啡有果蠅 中市府稽查多項缺失

2019-06-21 11:45

失智家屬的心聲 照顧失智母10年 張姐：曾想輕生

2019-06-21 11:44

夏天必去 郵輪式列車載遊客體驗最美花蓮東海岸

2019-06-21 11:27

小確幸，就是種「廉價成癮」！要擺脫自我感覺良好，精神科醫師的解方是...

2019-06-21 11:01

國人十大死因肺癌連9年居首 癌症死亡時鐘快轉10秒

2019-06-21 10:50

全球三分之二旅客搭飛機時偏好窗邊座位 這二國例外

2019-06-21 09:36

為都市熱島找出口 學者：高屏溪重力引水廣織水廊網

2019-06-21 09:08

北、高、花將連日破36度 新北、台東也亮高溫黃燈

2019-06-21 08:11

夏至熱吃鳳梨、西瓜開胃 按摩刮痧解中暑

2019-06-21 07:52

今天是夏至 吳德榮：全台各地熱到最高點上看37度

2019-06-21 07:39

連三天36℃熱壞 南台灣心肌梗塞病號激增

2019-06-21 00:10

周末鋒面接近 菲律賓東方生成低氣壓

2019-06-21 00:09

農民職保 首納新住民

2019-06-21 00:09

極低體重早產兒 新北補助檢查、2歲前納追蹤

2019-06-20 23:28

少喝水防尿失禁？ 每半小時半杯水才對

2019-06-20 23:07

巴拉刈太毒 衛福部支持禁用

2019-06-20 23:04

寮國爆發非洲豬瘟 21日零時起帶豬肉罰20萬元

2019-06-20 22:59

我的經驗／更年期的考驗 我該怎麼重回正軌

2019-06-20 22:35

專業觀點／更年期症狀因人而異 運動能幫忙

2019-06-20 22:34

健康你我他／讓滑手機變成小確幸

2019-06-20 22:30

食在好安心！福樂乳品獲「SQF」授證 安全、衛生、品質一次滿足

2019-06-20 22:00

眼睛也要防曬！想買太陽眼鏡前 先聽聽眼科醫師怎麼說

2019-06-20 21:36

感情能否長久必問對方「5個問題」 他的回答會告訴你正確答案！

2019-06-20 21:30

停紅綠燈他狂嗑半顆西瓜！ 網笑歪：騎車時西瓜要放哪？

2019-06-20 20:00

感冒抽淡菸「比較不傷身」？ 醫：想太多 一樣傷

2019-06-20 19:59

韓國瑜反對巴拉刈禁用 衛福部今替農委會發聲

2019-06-20 19:30

中年男甲狀腺腫到無法說話 長庚靠這手術解決

2019-06-20 19:12

無良業者大賺死人錢 購買塔位、生前契約眼睛要睜大

2019-06-20 18:14

農委會帶農會總幹事反巴拉刈 劇毒農藥退場會繼續

2019-06-20 17:55

人工智慧助診斷 精神病可早治療

2019-06-20 17:55

週五、六防熱中暑 週日起有雨

2019-06-20 17:53

耳疾女孩攀瑞士山 邀人同探瑞士之美　

2019-06-20 17:51
看更多

熱門文章

曾收不雅照崩潰大哭 輔大正妹：網紅路不好走

2019-06-20 14:33

公廁坐式馬桶好髒？ 醫師：免驚！臨床沒見過感染

2019-06-20 14:23

睡前愛滑手機、追劇嗎？因為你得了「晚睡強迫症」 戒除晚睡必學4招

2019-06-20 17:43

孔劉現身巴黎看LV秀重現鬼怪一身黑 孔太太：「老公褲子怎麼了」

2019-06-20 22:02

小孟塔羅：2019夏天我哪方面運勢熱到發燙？

2019-06-20 17:00

全球三分之二旅客搭飛機時偏好窗邊座位 這二國例外

2019-06-21 09:36

每日星座運勢／獅子事業運佳獲肯定 愛情運勢超強

2019-06-21 00:00

周末鋒面接近 菲律賓東方生成低氣壓

2019-06-21 00:09

韓國瑜槓中央 她批搞錯方向：登革熱防治不是錢的問題

2019-06-20 16:07

影／酒駕七一新制 加重罰鍰、同車連坐處罰上路

2019-06-20 17:16

影／台灣藍鵲全身抖不停 原來是在洗「蟻浴」

2019-06-21 07:56

今天是夏至 吳德榮：全台各地熱到最高點上看37度

2019-06-21 07:39

天母麥當勞熄燈 結束33年歲月

2019-06-21 00:25

夏至熱吃鳳梨、西瓜開胃 按摩刮痧解中暑

2019-06-21 07:52

樂桃航空促銷4天 飛日本全航線單程1000元

2019-06-20 14:42

鋒面靠近 周日變天 中部以北豪大雨

2019-06-21 11:49

樂桃3千萬人次達成感謝祭 推出飛日本機票1千元起

2019-06-20 13:55

韓國瑜反對巴拉刈禁用 衛福部今替農委會發聲

2019-06-20 19:30

秋行軍蟲通報案 北市再增5例

2019-06-20 15:31

最快年底 超商繳瓦斯、電信費也可刷信用卡不掏現金

2019-06-20 18:07

冰過更好吃！7-11推「新竹福源花生醬蛋捲」吃得到滿嘴花生香

2019-06-20 18:55

貓奴準備前往參拜！世界名畫全部「喵化」的「貓美術館」來台

2019-06-20 19:29

北、高、花將連日破36度 新北、台東也亮高溫黃燈

2019-06-21 08:11

7-11亞洲特色泡麵新貨到！獨家「日清UFO特濃日式炒麵」醬香超大碗

2019-06-20 20:42

秋行軍蟲大軍壓境 屏東海生館警衛暗夜捕獲

2019-06-20 15:28

秋行軍蟲侵襲 基隆也淪陷 新北達8例

2019-06-20 23:52

高雄鼓山也出現登革熱個案 又是金獅湖市場攤販

2019-06-20 16:44

婚後是否會冠夫姓？林志玲甜笑否認說：我不叫黑澤志玲

2019-06-20 16:59

眼睛也要防曬！想買太陽眼鏡前 先聽聽眼科醫師怎麼說

2019-06-20 21:36

因為孩子一幅畫 他讓世界名畫全面「喵化」

2019-06-20 22:52

太強了！替代役男設計包裝又做動畫 行銷官田烏金

2019-06-20 15:38

秋行軍蟲苗栗縣有7鄉鎮出現 縣府：把握黃金防疫期

2019-06-20 14:59

嚴重可能致命！把握15法則 拒絕低血糖

2019-06-20 14:27

農委會帶農會總幹事反巴拉刈 劇毒農藥退場會繼續

2019-06-20 17:55

感情能否長久必問對方「5個問題」 他的回答會告訴你正確答案！

2019-06-20 21:30

中年男甲狀腺腫到無法說話 長庚靠這手術解決

2019-06-20 19:12

無良業者大賺死人錢 購買塔位、生前契約眼睛要睜大

2019-06-20 18:14

登革熱防疫開直播 韓國瑜：有4大緊張害怕

2019-06-20 15:00

登革熱再增1例 韓國瑜：國軍下月起高雄噴藥

2019-06-21 00:14

國人十大死因肺癌連9年居首 癌症死亡時鐘快轉10秒

2019-06-21 10:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top