全民「捐聲音」 助漸凍病友用最像自己的合成音說話

2019-06-21 12:37 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



與漸凍症相處，是一個不斷失去的過程，連說話能力都被疾病一點點吞噬，每天打字從電腦傳出的機器語音，沒有情緒、沒有溫度。漸凍症病友陳大謀發病前磁性的聲音吸引著妻子屈穎，她現在幾乎聽不到、甚至快忘了最愛的聲音，「語音銀行」計畫透過AI重現丈夫的聲音，雖還不完美，「一句『希望大家一起努力』，我聽見愛還在」。

「語音銀行」指的是先錄製漸凍病友的聲音，如果聲音已經損傷或者無法說話，可以使用曾經的錄音資料，利用電腦程式提取發音特點，結合對應的文字資料，轉換成編碼資料，「模仿」病友說話語音、說話方式和說話情感相似的語音。如果病友想要表達，只需輸入文字，AI就會自動把文字資料轉化成自己的聲音。

這個概念最早於2011年的蘇格蘭漸凍人協會起，至今已有美、英、法等數種語言，但就是沒有華語。台灣漸凍人協會三年前與北科大攜手研發腦波意念輔具，做為台灣語音銀行起點，科技部去年推動「科技突圍」計畫，其中一項子計畫「漸凍人具情緒語音輸出溝通輔具與語音銀行建置」，就能透過語音合成系統，為台灣開發出語音銀行。

病友專屬語音庫至少需5小時錄製3500個句子，這看似簡單且有國外相關研究可參考的技術，卻在啟動不久遇到困難，子計畫負責人北科大電子系副教授廖元甫團隊拿到兩名已失去聲音的病友昔日錄音檔，但這些音檔都是隨意錄製，摻雜大量雜音、重疊人聲等問題，其中一名病友累積的錄音雖長達一小時，經篩選後只剩18分鐘可用。