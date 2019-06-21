國人肺炎死亡率升 醫籲65歲可自費接種肺鏈疫苗

2019-06-21 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



衛福部今天公布107年國人十大死因，排名依序為癌症、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、高血壓性疾病、腎臟疾病、慢性肝臟疾病，經年齡校正的標準化死亡率較前一年減少2.2個百分點，肺炎卻上升3.4個百分點、心臟疾病上升0.6個百分點。

死亡數據增長與人口老化有關，進一步看疾管署統計資料，年過65歲感染肺炎的風險大幅增加。去年度肺炎死亡者當中，有8名嬰兒、17名1-14歲的兒童少年、10名15-24歲的青少年、133名25-44歲的壯年，45-64歲的中年族群為996名，65歲以上的死者則高達1萬2257人。

我國目前提供75歲以上長者接種公費的肺炎鏈球菌疫苗，不過衛福部疾管署副署長莊人祥表示，目前75歲以上的公費疫苗接種率為五成，符合資格的民眾應及早施打。

台中榮總呼吸加護病房主任醫師傅彬貴表示，大部分的國家都建議自65歲就開始施打肺炎鏈球菌疫苗，我國自75歲開始打公費疫苗「有些晚了」。

傅彬貴表示，肺炎多由傳染性疾病引起，最怕併發重症與死亡，因此預防勝於治療。建議國人每年接種一次流感疫苗，年過65歲每五年接種一次肺炎鏈球菌疫苗；若是高風險族群，如罹患癌症、洗腎、慢性肺病或是在監獄、醫院等傳染高風險區域工作的人，要評估是否再提早接種肺炎鏈球菌疫苗。

傅彬貴表示，年長者感染肺炎未必會發燒、出現厲害的喘或咳嗽，因此自己或家人應留意其他徵狀，倘若不明原因倦怠、食慾不振超過三天，就應立刻就醫。

至於心臟疾病死亡率微幅上升，衛福部國健署癌症防治組組長林莉茹表示，心臟疾病的發生往往與生活習慣有關，呼籲民眾遠離菸酒、多運動、避免體位過重，也要注意飲食均衡健康。

此外，自殺雖未排在去年度十大死因、排名第十一位，去年度的死亡人數3865人，較前一年度減少0.2個百分點。不過細看年齡層，0-24歲族群的自殺死亡率上升14.1個百分點，45-64歲的中壯年族群上升1.4個百分點。

衛福部心口司長諶立中表示，24歲以下的自殺案件多與人際關係衝突、青年期的憂鬱症或躁鬱症有關。為及早讓孩子擁有穩定的情緒，衛福部去年即推出正向教養手冊，供父母參酌。

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