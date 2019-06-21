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鋒面靠近 周日變天 中部以北豪大雨

2019-06-21 11:49聯合報 記者董俞佳╱即時報導

再熱一天，下周變天。中央氣象局表示，今明兩天各地都是晴朗炎熱的天氣，要留意防曬，不過，周日開始受鋒面以及東北風影響，高溫溜滑梯，北部從現在高溫35、36度降為28、29度，溫度較舒適，但受鋒面影響，中部以北預計將有豪大雨，要特別留意。

中央氣象局本周持續發布高溫資訊，今天台北、高雄、花蓮預計出現35度以上，甚至36度高溫，氣象局預報員張承傳表示，明天天氣跟今天類似，也是晴朗炎熱的天氣，溫度各地也是偏高，各地高溫都在34至36度，不過周日天氣將變化。

張承傳說，鋒面預計明天晚上開始接近北台灣陸面，西半部、東北部降雨機率都會提高，周日、下周一受鋒面、東北風影響，各地都有明顯雨勢，尤其周日影響特別大，中部以北可能出現劇烈的豪大雨雨勢，要特別留意，另外，南部也有短暫陣雨、雷雨，東半部也有局部短暫降雨，整體來說，全台都有雨勢。

張承傳說，下周一鋒面仍在台灣上空，但鋒面結構較弱，降雨狀況會比周日趨緩，但下周一白天仍有局部較大雨勢，下周二整體降雨才會漸漸減少，下周三開始，則轉為午後雷陣雨的型態，才會慢慢恢復穩定。

溫度方面，這幾天實在太熱了。張承傳說，周日開始受到雨量增多、鋒面後東北風增強影響，周日、下周一這兩天高溫將明顯下降，北部降溫最明顯，高溫從現在的35、36度降到28、29度，會感受較為舒適。

另外菲律賓東方海面昨長出一個低氣壓，張承傳表示，最快今天會形成熱帶性低氣壓，未來有發展為颱風的機率，但目前對台灣無影響。

中央氣象局持續發布高溫資訊，預計周日各地高溫會稍降。圖／截取自氣象局網站
中央氣象局持續發布高溫資訊，預計周日各地高溫會稍降。圖／截取自氣象局網站
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