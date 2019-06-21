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失智家屬的心聲 照顧失智母10年 張姐：曾想輕生

2019-06-21 11:44聯合報 記者簡浩正╱即時報導

今年67歲的張梅君，在失智症協會中的瑞智互助家庭擔任志工已有2年，大家都喊她一聲「張姐」。17年來她先後照顧重病的先生，及患有重度失智逾10年的母親，過程壓得她無法喘息，曾想過輕生念頭，想說帶走母親乾脆一了百了。

直到10年前在醫師的推薦下，因緣際會的接觸失智症協會，並踏入瑞智互助家庭；在志工與病友的陪伴下，張梅君的媽媽再展笑靨，她也獲得喘息的空間，並跟許多病友家屬成為好友。2年前母親過世後，她決定留下來變成志工，每天風雨無阻。張梅君說：「這裡給了我依靠，我也要成為大家的依靠。」

「這是病友家屬大仁哥炒的菜。」身處瑞智互助家庭的現場，看著中午時分失智者與家屬們齊聚，一起搭伙共餐的環境，張梅君緩緩地說起過往。

17年前她先是照顧重病的先生，那時母親與哥哥同住，雖70幾歲但記憶力很好、對答如流，還會自己出門坐公車，但卻開始出現迷路、回不了家的情形，哥哥開始帶母親去看精神內科；因母親個性較為固執些，不認為自己有問題，不吃藥並常與哥哥爭論，關係處於緊繃狀態。

民國96年先生離世後，張梅君決定提前從工作退休，將母親從哥哥那接回，專心照顧。

張梅君說，剛接來照顧的前三個月，生活起居上有很多問題，母親無病識感，認為是她在找麻煩、每天都起衝突，她真的很難過；直到某天她開車載母親出門時，看到她重穿髒衣服，身上滿是頭皮屑、連洗頭都忘了，才知是真的生病，並確診為失智症。

張梅君說，那時的她照顧母親很痛苦，自己都快憂鬱，而當時相關照護資訊也不多，好在透過醫師介紹下，認識了失智症協會；民國100年時，協會成立了瑞智互助家庭後，她開始把母親帶來，與其他病友一起畫畫、唱卡拉ＯＫ、打麻將、跳國標舞等，而因際遇類似，她也與病友家屬間彼此交流、關心，獲得喘息的空間外，關係也變得緊密。

「這裡讓我找到歸屬感。」張梅君感性的說，母親在瑞智六年多的日子裡，笑容多了、與她的衝突少了，直到兩年多前以90歲高齡離世，都有病友一起陪伴，讓她十分感念。

瑞智僅配有一位正式社工員，母親離世後，她深感瑞智預算與人力的不足，決定成為志工作為回饋，孫子放暑假時還也會帶來，反成為大家的寶。張梅君說，還好有失智症協會與瑞智提供空間，「我是得到利益者、也該付出，成為大家的依靠。」

每到中午時，瑞智互助家庭的成員會一起搭伙共餐，自在開心。記者簡浩正／攝影
每到中午時，瑞智互助家庭的成員會一起搭伙共餐，自在開心。記者簡浩正／攝影
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今年67歲的張梅君，在失智症協會中的瑞智互助家庭擔任志工已有2年，大家都喊她一聲...
今年67歲的張梅君，在失智症協會中的瑞智互助家庭擔任志工已有2年，大家都喊她一聲「張姐」。記者簡浩正／攝影
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失智症醫師
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