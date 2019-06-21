願景／新北熱島比台北嚴重？ 侯友宜：必大批植樹
今天是夏至，民眾已經被連日高溫燒到受不了；聯合報一連4天願景工程報導熱島議題，攤開去年大台北夏至熱導地圖，發現新北市熱導竟比北市嚴重；新北市長侯友宜今受訪表示，公園綠地一定要增加，在推公園遊具特色化的同時，也要大批植樹。
新北市2015年使用經發局節電經費，啟動「新北市核心都會區減緩熱島指導計畫暨策略點改善規畫」，由文化大學建築及都市設計系主任張效通主持，發現相比1990年、2000年及2018年夏季熱島圖，台北市似乎稍微改善，新北市的三蘆、新莊板橋等地則越來越紅，張效通採保守解釋，「不敢說台北熱島變好，而是新北熱島加劇」。
侯友宜今早接受記者採訪表示，為什麼三蘆、新板這一帶熱島效應比較高？新北市老屋30年以上有70萬棟，密集連結在一起，巷弄狹小、人口稠密，必須用都更方式改變城市風貌，同時立體化、保水化、透水化，屋頂綠化，帶動整個環境風廊，能夠通風，減少熱導效應。
侯友宜說，他一直非常重視整個環境綠能，公園綠地一定要增加，最近他在推公園遊具特色化以外，也開始植樹，讓樹越來越多，同時改造整個巷弄的髒亂點，讓髒亂點變得衛生，也能植樹。
侯友宜說，「公園結合植樹是必然要走的路」，農業局的植樹不管是道路、大小公園或鄰里環境，都要大批植樹，改變熱島效應。
張效通日前受訪表示，除了河廊是一級風廊，都市內部也要有二級風廊串連導風，也就是即便不可能短時間內重新做大幅度街區調整，但透過主要幹道帶狀的綠化，甚至大型公園綠化，種植闊葉喬木，其蒸散作用可造成熱對流，產生風、提升風速，不僅改善人類體感，還有機會與河廊的風串連，將風帶進都市內部。
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