願景／新北熱島比台北嚴重？ 侯友宜：必大批植樹

2019-06-21 10:51 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



今天是夏至，民眾已經被連日高溫燒到受不了；聯合報一連4天願景工程報導熱島議題，攤開去年大台北夏至熱導地圖，發現新北市熱導竟比北市嚴重；新北市長侯友宜今受訪表示，公園綠地一定要增加，在推公園遊具特色化的同時，也要大批植樹。

新北市2015年使用經發局節電經費，啟動「新北市核心都會區減緩熱島指導計畫暨策略點改善規畫」，由文化大學建築及都市設計系主任張效通主持，發現相比1990年、2000年及2018年夏季熱島圖，台北市似乎稍微改善，新北市的三蘆、新莊板橋等地則越來越紅，張效通採保守解釋，「不敢說台北熱島變好，而是新北熱島加劇」。

侯友宜今早接受記者採訪表示，為什麼三蘆、新板這一帶熱島效應比較高？新北市老屋30年以上有70萬棟，密集連結在一起，巷弄狹小、人口稠密，必須用都更方式改變城市風貌，同時立體化、保水化、透水化，屋頂綠化，帶動整個環境風廊，能夠通風，減少熱導效應。

侯友宜說，他一直非常重視整個環境綠能，公園綠地一定要增加，最近他在推公園遊具特色化以外，也開始植樹，讓樹越來越多，同時改造整個巷弄的髒亂點，讓髒亂點變得衛生，也能植樹。

侯友宜說，「公園結合植樹是必然要走的路」，農業局的植樹不管是道路、大小公園或鄰里環境，都要大批植樹，改變熱島效應。