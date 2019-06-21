國人十大死因肺癌連9年居首 癌症死亡時鐘快轉10秒

2019-06-21 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



衛福部今天公布107年國人十大死因，癌症連續37年蟬聯首位，死亡時鐘快轉10秒，未經校正的死亡率較前一年度上升1.5個百分點。死亡率最高的癌症仍是肺癌，連續九年位居第一。值得注意的是，女性乳癌、子宮頸癌、食道癌與口腔癌的死亡年齡中位數低於平均，子宮頸癌為63歲、女性乳癌與食道癌60歲、口腔癌僅59歲。

十大癌症第二名以後依序為肝癌、結腸直腸癌、女性乳癌、口腔癌、食道癌、胃癌、攝護腺癌、胰臟癌、非核結金氏淋巴瘤與膀胱癌，死亡年齡中位數為69歲，數據與前一年度相當。

台灣癌症基金會執行長賴基銘表示，衛福部國健署推動的四大癌症篩檢有機會早期發現癌症或癌前病變，經治療後可降低死亡率。國內癌症發生期別已有往前移的趨勢，不過，整體篩檢還有加強空間。他說，以乳癌篩檢為例，目前總篩檢率僅將近四成，至少要拉高至六成才有機會降低乳癌的發生風險。

衛福部國健署統計，去年度乳癌篩檢人數為86萬1066人，篩檢率為39.9%。即使在六都，也僅新北市與桃園市的篩檢率高於平均，台北市的篩檢率為37.2%，台南市為37.3%，高雄市為36%，台中市為34.4%。

賴基銘表示，至少有三分之一的癌症是可以預防的，除了定期篩檢，另一大預防重點是培養好的生活習慣，飲食習慣也是其一。豬、牛、羊肉與加工肉品被證實可能導致大腸直腸癌，動物脂肪、油炸食品與伴隨而來的肥胖被證實與乳癌有關，因此日常生活應減少紅肉與加工肉品，減少高鹽食物、減少油炸食品、避免含糖飲料等。

同時，蔬果是多吃多健康，蔬果中的植化素具抗氧化作用，可減少體內自由基損害正常細胞，降低癌細胞的形成風險。此外，蔬果中的多醣體可提升免疫力以抑制癌細胞增長；膳食纖維不易被消化吸收，能增加糞便量、刺激腸道蠕動，進而排出體內毒素。