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美式潛艇堡外帶咖啡有果蠅 中市府稽查多項缺失

2019-06-21 11:45中央社 台中21日電

台中市衛生局接獲民眾陳情，在美式潛艇堡店購買的外帶咖啡，杯內有果蠅，派員前往稽查...
台中市衛生局接獲民眾陳情，在美式潛艇堡店購買的外帶咖啡，杯內有果蠅，派員前往稽查作業環境，並要求業者限期改善。（翻攝照片）中央社
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台中市衛生局接獲民眾陳情，在美式潛艇堡店購買的外帶咖啡，杯內有果蠅，派員前往稽查，發現店家冰箱門板有蟑螂、垃圾桶未加蓋等缺失，要求限期改善。

台中市衛生局今天表示，日前接獲民眾陳情，在美式潛艇堡店購買外帶咖啡，卻在杯內發現有果蠅，派員前往稽查。

衛生局指出，稽查人員稽查作業環境時，咖啡盛裝杯並未發現病媒，但冷藏冰箱散熱門板發現有蟑螂屍體，從業人員未出示體檢報告，垃圾桶未加蓋等缺失。

衛生局要求業者限期改善，屆期若未改善，將依食安法開罰新台幣6萬至2億元的罰緩。

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