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小確幸，就是種「廉價成癮」！要擺脫自我感覺良好，精神科醫師的解方是...

2019-06-21 11:01商業周刊 柚子甜

對很多民眾來說，對統一發票是生活小確幸。圖／聯合報系資料照片
對很多民眾來說，對統一發票是生活小確幸。圖／聯合報系資料照片
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《青春走得太快，領悟來得太慢》，在我閱讀頭幾章就決定要推薦了。唯一煩惱的是，精采的地方太多了，該挑哪個部分推薦才好？

這個時代，要保持清醒比過去任何時候都難。選擇太多，逃避的岔路太多，當無常降臨、愛情破敗、家庭失和、工作卡關、年華老去，驚慌失措的你我該如何是好？噢，不想面對現實沒關係，多的是廉價成癮可供選擇：電玩、臉書、逃避承諾的情愛、庸俗的娛樂，以及潮起潮落、不知道下回輪到什麼名堂的小確幸

而這世道最受歡迎的，自然就是販賣幻象、販賣自我感覺良好。

先讓你不喜歡自己，然後再告訴你，只要買我們的東西，穿搭我們制定的流行，服膺我們的價值觀，世界就會喜歡你。你要付出的不是覺察與改變，而是錢、錢、錢。

先讓你不接受現況，然後再告訴你，只要照我們的方法，輕輕鬆鬆，14天內就能讓肌膚回春、前任回頭、高薪又有熱情的工作輕鬆到手。你要付出的不是思索與時間，而是足夠的盲目，當然還有更多的錢。

當逃避成為舉國狂歡，幻象成為遇到問題的第一首選，現代人的靈魂外層，都包裹著巨大、黏膩而厚重的泡泡，人人掙扎浮沉而趨近溺斃，卻願長醉不願醒。然而如果有哪一刻，誰膽敢挺胸上前選擇真實，作者超過30餘年的行醫智慧就像一根針，仁慈而鋒利地，戳破我們耽溺一生的幻象。

閱讀書稿的時候，每隔幾行我就想要用力畫重點，甚至不忍翻下一頁，只想反覆流連在幾行字字珠璣的犀利裡，希望自己也能多被戳醒幾次。身為心靈工作者，平常也需要分析案主的內在盲點，深知要穿透層層偽裝，找到問題的核心有多麼不容易，而且多麼地，嗯，不討喜。

舉個最熟悉的例子。我在做感情諮詢時，也很容易遇到那種「悲劇英雄」式的苦情女──即使對方傷透了我，但我依然無怨無悔地體貼他、愛他、犧牲奉獻。內容分明是在抱怨，然而當對方訴說這段血淚史時，卻有一道沾沾自喜的聖女光芒，從自尊被摧殘殆盡的眼神裡，忽明忽滅地閃爍。而那樣的光芒，又恰巧能讓當事人顧影自憐，更加離不開受虐的環境。

但是無論多麼溫柔委婉地指出真相，都很容易造成當事人的反彈──對方寧可我哄著她說，親愛的，妳很好，是他不懂得珍惜。又或是，希望我告訴她，對方還是愛妳的，只差沒要我拿出一瓶「愛情魔法油」，回去擦在額頭和胸口，7天內關係立即修復，勾勾手和好如初。

人們多半想被販賣自我感覺良好，而非清醒。

如果覺得戳破幻象很殘酷，那我們來看看同樣的故事，作者是怎麼說的。「這樣的人彷彿是在昭告天下，一個人無止盡的奉獻，可以讓別人眼中那毫無魅力的被虐狂，變得比較高貴似的。」

我為作者捏把冷汗，又為他鼓掌叫好。

世界從不缺幻象，缺的是膽敢戳破的人──而那個人就是戈登．李文斯頓醫師。

書籍簡介

青春走得太快，領悟來得太慢。圖／商業周刊提供
青春走得太快，領悟來得太慢。圖／商業周刊提供
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青春走得太快，領悟來得太慢：在失去中獲得、在恐懼中勇敢，看精神科醫師如何拿回人生主控權。

作者：戈登．李文斯頓

譯者： 吳宜蓁

出版社：商業周刊

出版日期：2019/05/16

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※本文由商業.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

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