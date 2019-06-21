全球三分之二旅客搭飛機時偏好窗邊座位 這二國例外

2019-06-21 09:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



搭飛機時你比較喜歡選擇走道，還是靠窗的座位呢？根據《Expedia.com》2019年最新調查結果發現，在全球23國的18,237名受訪者當中，偏好窗邊座位的旅客數量將近是走道座位的兩倍，因為多數乘客都希望能欣賞窗外風光，且能夠縮著身體在窗邊睡覺也是另一個吸引人的優點。不同的是，在來自23國的受訪者中，僅新加坡和日本人偏好走道座位，因為坐在走道就能自由走動使用廁所，還能在不越過他人的情況下隨意起身。

Expedia表示，目前已有許多航空公司提供線上登機服務，旅客也能藉此預先選擇座位和機上餐點，運用此服務來為自己安排一趟輕鬆愉快的航程。

此外，Expedia也指出，使用智慧型手機已成為時下潮流，市面上也出現越來越多發展完善的應用程式，現在幾乎生活所有大小事都能使用手機處理。

根據Expedia的調查，59%的台灣旅客非常喜歡利用手機訂機票，比例甚至高過全球平均（47%）。用手機訂機票除了能隨時查詢航班資訊，更能透過應用程式獲得獨家折扣，或是接收最新優惠資訊；此外，旅客也能透過應用程式來辦理登機手續，以免在機場花費過多時間。

而為提供更優質、便利的服務，凡透過Expedia App應用程式訂購旅程即可獲得兩倍Expedia回饋點數優惠，而在旅遊期間，應用程式也會持續提供旅程更新資訊。