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為都市熱島找出口 學者：高屏溪重力引水廣織水廊網

2019-06-21 09:08聯合報 記者徐如宜╱即時報導

若以基礎物理觀念「水在蒸發過程中會吸收周圍的熱量」出發，保留水體、營造水廊，成為降低都市熱島效應的有效途徑。高雄鐵路地下化工程為高雄帶來「水綠園道」的契機，學者並想像為高雄都會區織起水廊網絡，從高屏溪藉重力引水向西，打通曹公圳道、後勁溪、愛河流域、鳳山溪加前鎮河水系，水起風生為城市降溫。

高雄市府工務局委託樹德科技大學與香港中文大學組成國際團隊的研究證實，高雄市區城市溫度有顯著上升，2008年到2013年間，夏季日間溫度上升約2.1℃，夜間平均溫度上升約2.3℃，顯示高雄市熱島現象有逐漸上升的趨勢。市府水利局、都發局、工務局思考從保留都市水體、闢建水廊，為蒸籠般的高雄規畫解熱出口。

前屏東縣環保局長、高苑科大綠環境學程兼任講師魯台營說，在冷氣機還很遙遠的年代，小時候當教室熱的受不了，老師就喊：值日生來，在地上灑灑水！讓室溫得以稍降。都市水廊也是這個道理。「因為水在蒸發過程中會吸收周圍環境的熱量。」1公克水的蒸發，吸收540卡的熱量，這也是為什麼水岸旁總是比較涼爽的原因。

高雄市水利局主祕張世傑表示，高雄市目前有15座兼具濕地與休閒功能的滯洪公園，滯洪量達到326萬噸。濕地環境不僅有利調節微氣候，降低熱島效應，防洪之外也為都市降溫。

從高雄翠華景觀橋往下望，180年前鳳山知縣曹謹引高屏溪之水，開鑿130餘公里的綿密圳道，還在現代都市裡潛伏流淌著。在完成百多年的農田水利灌溉使命後，或許有機會再執行紓解都市熱島效應的任務。

魯台營表示，高雄學者約十年前提出打造高雄生態圳道的構想。高屏溪流域地形大致由東北向西南遞減，高屏溪與下游鳳山以西至出海口的水平落差約20公尺，可以利用「重力」引水，透過網狀渠道，流經整個都會區，然後出海，讓高雄真正成為「海綿城市」。

「想像如果全面打開高雄都會區的水廊道，藉由河道、渠道，串連湖、潭、濕地，變成源源不斷、流來流去的『活水』！」魯台營說，現在全台都會區可能只有高雄具有這樣的條件，這還是拜舊曹公圳道保留尚好之賜。整個高雄從潟湖演變成很多的埤塘，愛河是連接這些埤塘的小圳，而愛河的水源便是曹公圳。

魯台營表示，高屏溪的年流量是82億噸，高雄市一年在高屏溪取民生用水不到6億噸，水量是足夠的。高雄生態圳道若能完成，每天灌引30萬噸，水在不斷流動過程中，一定要蒸發，蒸發時會大量帶走熱，水廊並帶動風廊，為都市留下涼意。「河川渠道有淨化功能，但前提是一定要『流動』才行！」

高雄市府在都市設計審議過程中，也導入熱島效應思維。近期的台鐵高雄段鐵路地下化工程，就為高雄對抗都市熱島提供新的契機。

高雄市都發局表示，在都設審議過程中，透過不一樣的規畫思維會導致不同的結果。以高雄鐵路地下化工程案為例，火車改駛地下軌道後，地面長15公里的廊道、約71公頃土地，原本也有可能如台北市民大道般變成水泥鋪面的通勤道路，從左營一直連到鳳山；但高雄市府最後決策，是只有留旁邊必要的通行功能之外 ，七、八成都是綠化或親水廊道，以緩降坡方式，引進蓮池潭水渠，讓潺潺水流沉澱人心。讓高雄面對熱島效應的挑戰時，可以得到紓緩。

高雄市府跨都發局、水利局、工務局、環保局，從不同面向研擬都市熱島效應對策。記者徐...
高雄市府跨都發局、水利局、工務局、環保局，從不同面向研擬都市熱島效應對策。記者徐如宜／攝影
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從高雄翠華景觀橋往下望，一百八十年前鳳山知縣曹謹引高屏溪之水開鑿的圳道，還在現代...
從高雄翠華景觀橋往下望，一百八十年前鳳山知縣曹謹引高屏溪之水開鑿的圳道，還在現代都市裡潛伏流淌著。記者徐如宜／攝影
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從高雄翠華景觀橋往下望，一百八十年前鳳山知縣曹謹引高屏溪之水開鑿的圳道，還在現代...
從高雄翠華景觀橋往下望，一百八十年前鳳山知縣曹謹引高屏溪之水開鑿的圳道，還在現代都市裡潛伏流淌著。記者徐如宜／攝影
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高苑科大綠環境學程兼任講師魯台營指著下方的曹公圳道表示，打通高雄生態圳道有助都市...
高苑科大綠環境學程兼任講師魯台營指著下方的曹公圳道表示，打通高雄生態圳道有助都市熱島降溫。記者徐如宜／攝影
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高雄市高屏溪濕地
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