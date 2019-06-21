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夏至熱吃鳳梨、西瓜開胃 按摩刮痧解中暑

2019-06-21 07:52聯合報 記者簡浩正╱即時報導

今天是24節氣中的夏至，象徵著炎熱夏季的正式開始，也是北半球全年中白晝最長、夜晚最短的一天，此後白天逐漸變短、夜晚愈長，直至冬至。

中醫師表示，夏至正是暑氣逼人之時，無論男女老幼多少都會有食欲減退的現象，建議調和脾胃、恢復運化功能，食欲自然就會好轉；此外，若長處在冷氣房工作者得小心感冒，外出時則注意防曬並多補充水分，以免出現中暑、腸胃不適等症狀。

台北市中醫師公會名譽理事長陳潮宗表示，即使天氣再熱，也要盡量保持規律的運動習慣如慢跑、瑜伽等，因運動有助提高人體對熱的耐受力。

若有頭痛、頭脹或因高溫而不適的小症狀，陳潮宗建議可多按壓位於食指、拇指間虎口的合谷穴位來緩解。每次按壓20下、約3到5分鐘，雙手交替著按，按壓到感覺痠麻脹即可，此具安神鎮痛、通經活絡等作用。

夏天如何聰明吃？陳潮宗建議，食材選擇方面除了可選擇如芋頭、玉米、蘆筍等節氣食材外，水果可挑選鳳梨。陳潮宗說，夏季是鳳梨產季，其性味甘溫，有解暑止渴、止瀉等功效，也具開胃的效果。

開業中醫師張家蓓則提醒民眾，夏季應適時補充水分外，也可喝些綠豆湯與吃西瓜來消暑益氣，不過西瓜偏涼性，勿在晚上吃以免身體過寒。若民眾已有輕微中暑現象，建議以刮痧方式讓毛細孔打開、發散熱氣；或用涼性藥膏塗抹頭部，使症狀緩解。

中醫師提醒民眾，夏季應適時補充水分，也可喝些綠豆湯與吃西瓜來消暑益氣，不過西瓜偏...
中醫師提醒民眾，夏季應適時補充水分，也可喝些綠豆湯與吃西瓜來消暑益氣，不過西瓜偏涼性，勿在晚上吃以免身體過寒。本報資料照片
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中醫醫師中暑
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