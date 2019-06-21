今天是夏至 吳德榮：全台各地熱到最高點上看37度

2019-06-21 07:39 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



昨（20日）午台北36.9度再創今年新高溫，氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說，今天（21日）將熱到最高點，有很多地方將會續創今年新高溫。中央氣象局也預估，台北市、新北市、高雄市、花蓮縣及台東縣可能出現36度以上高溫。

吳德榮表示，最新（20日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今天滯留鋒依然在北部海面徘徊，各地仍因沉降作用、晴朗炎熱，又逢夏至、熱到最高點；午後山區有局部零星降雨的機率。預估北部氣溫約27至37度、中部24至35度、南部25至37度、東部24至37度。明天滯留鋒逐漸接近，天氣仍很悶熱；西南風迎風面及午後對流的降雨機率，皆明顯提高。

吳德榮指出，今年梅雨季第6道鋒面下周日（23日）清晨抵達北部，周日影響最大，大氣不穩定度及降雨機率皆大幅提高，有中、小尺度對流系統發展，伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨等劇烈天氣的條件；下周一（24日）仍受梅雨鋒影響，天氣不穩定。

他說，鋒面在下周二至四（25至27日） 北移、減弱，台灣午後仍有對流發展的機率，不過仍需持續觀察。至於在帛琉東方的低壓雲系正在醞釀發展，目前強度很弱。各國模式模擬資料顯示，分別在不同時間點，有發展成颱風的趨勢，但都還需要幾天時間，現在討論未來動向不確定性太大。