今天是夏至 吳德榮：全台各地熱到最高點上看37度
昨（20日）午台北36.9度再創今年新高溫，氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說，今天（21日）將熱到最高點，有很多地方將會續創今年新高溫。中央氣象局也預估，台北市、新北市、高雄市、花蓮縣及台東縣可能出現36度以上高溫。
吳德榮表示，最新（20日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今天滯留鋒依然在北部海面徘徊，各地仍因沉降作用、晴朗炎熱，又逢夏至、熱到最高點；午後山區有局部零星降雨的機率。預估北部氣溫約27至37度、中部24至35度、南部25至37度、東部24至37度。明天滯留鋒逐漸接近，天氣仍很悶熱；西南風迎風面及午後對流的降雨機率，皆明顯提高。
吳德榮指出，今年梅雨季第6道鋒面下周日（23日）清晨抵達北部，周日影響最大，大氣不穩定度及降雨機率皆大幅提高，有中、小尺度對流系統發展，伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨等劇烈天氣的條件；下周一（24日）仍受梅雨鋒影響，天氣不穩定。
他說，鋒面在下周二至四（25至27日） 北移、減弱，台灣午後仍有對流發展的機率，不過仍需持續觀察。至於在帛琉東方的低壓雲系正在醞釀發展，目前強度很弱。各國模式模擬資料顯示，分別在不同時間點，有發展成颱風的趨勢，但都還需要幾天時間，現在討論未來動向不確定性太大。
氣象局說，今天太平洋高壓勢力還是偏強強，配合西南風沉降影響下，各地大致為穩定炎熱的天氣，中午過後西半部山區及東半部地區有零星雷陣雨，請稍加留意；溫度方面，各地白天氣溫偏高，高溫約33至36度，台東地區並有焚風發生的機率，中午前後紫外線指數易達到過量或危險級，請避免長時間在戶外活動，外出請注意防曬並多補充水分以避免中暑。
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