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眼睛也要防曬！想買太陽眼鏡前 先聽聽眼科醫師怎麼說

2019-06-20 21:36聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

夏日不只暑氣難耐，熾熱陽光也容易刺痛眼睛。眼科醫師提醒，太陽光的紫外線（UV）是波長短於400奈米的不可見光，會傷害眼睛，且傷害會持續累積，若沒做好「眼睛防曬」，也就是配戴合適的太陽眼鏡對抗紫外線，暴露過量恐增加白內障及視網膜黃斑部病變的風險，不可不慎。

合適的太陽眼鏡該怎麼挑？振興醫院眼科部主治醫師許粹剛指出，好的太陽眼鏡必須能夠100%抗UV，不過市面上不少廉價的太陽眼鏡並無此功用，還有產品因鏡片光度不當而造成鏡片磨損，當視線模無不清，眼力就易疲倦。

但太陽眼鏡的抗UV標示該怎麼看呢？許粹剛說，不少太陽眼鏡上面會黏貼「UV400」的標籤，這是指其鏡片可阻隔400奈米波長的光線，但不等於選購時直接買黏貼有「UV400」標籤的產品就好。

根據台灣檢驗局標準，太陽眼鏡的濾鏡分類可分0到4共五類，而據濾鏡分類不同，光照穿透綠和紫外線遮蔽率也有所不同。

例如：分類0的濾鏡光照穿透率最高（80%-100%），但紫外線遮蔽率最低（0%-20%）；分類4的濾鏡光照穿透率最低（3%-8%），不過紫外線遮蔽率最高（92%-97%）。

許粹剛提醒，一般戶外活動選紫外線遮蔽率75%以上的鏡片才夠，例如爬山或雪地，而爬山建議用全罩式太陽眼鏡。濾鏡分類4的太陽眼鏡雖阻絕最多的紫外線，但因透光度不佳，購買上需注意個人使用的場合，例如避免道路駕駛。

「但上述數值只是標示鏡片擁有的能力，並非指太陽眼鏡的好壞。」許粹剛舉例，有些人會買鏡片面積大一點的太陽眼鏡，以阻隔更大範圍的紫外線照射，但其實配戴的舒適度和美觀性，「你才會一直想戴，達到保護眼睛的功效。」

不過，太陽眼鏡顏色百百種，要選哪一種才好？許粹剛建議，灰黑色為最佳，茶色和琥珀色次之，黃色也可購買。

許粹剛解釋，灰黑鏡片能讓各種顏色的光線平等通過，透過鏡片的光線最自然。茶色和琥珀色鏡片則會吸收被空氣中水氣或灰塵散播的藍光，可增強對比，細微處也看得清楚。

黃色鏡片則適用室內或夜晚駕車，可擋掉刺眼亮光，較不會造成行車意外。許粹剛強調，不論是哪種顏色，太陽眼鏡能夠抗UV才最重要。

至於藍色、紅色和玫瑰色鏡片，都不建議使用。許粹剛指出，藍色鏡片會吸引有害的藍光通過眼睛，可能提高黃斑部退化風險。紅色和玫瑰色則是屬於流行裝飾，也不能夠保護眼睛。

如何判斷劣質的太陽眼鏡？許粹剛說，可拿鏡片朝日光燈輕輕移動，看鏡片上反射的影像是否有變形，「若有就是不合格。」此外，可請眼鏡行店員協助做鏡片抗UV功能測試，並開立合格鏡片保證書，確認鏡片規格和抗UV功能。

若戴上眼鏡後，睫毛會在鏡片上觸碰，則代表鏡距太短、鼻架高度不夠，也不合適。許粹剛說，不合適的眼鏡戴久了，很可能迫使眼眶周邊肌肉長期出力，進而造成眼眶疲勞。

太陽眼鏡在保養上與一般眼鏡類似，必須要用眼鏡盒收置，避免擠壓變形。擦拭鏡片則需使用專業試鏡布，別拿衛生紙或粗糙布亂擦，以免出現刮痕。若沾到油汙，則可使用中性清潔劑和清水洗淨。

許粹剛提醒，太陽眼鏡千萬別長時間放在高溫空間，很可能造成鏡框變形脫屑，而鏡片的鍍膜濾光功能也可能因此降低效能，失去對眼睛的保護效果。

●選購太陽眼鏡4步驟

1. 先確認鏡片是否有阻隔紫外線的效果。

2. 確認鏡片是否有偏光、防止反光的效果。

3. 顏色不是主要的挑選條件，以每個人的喜好為主，但要避免藍色的鏡片。

4. 舒適度也很重要，戴看看鏡框是否牢固、戴起來是否舒服。

●太陽眼鏡濾鏡分類

濾鏡分類0：光照穿透率80%-100%；紫外線遮蔽率0%-20%。

濾鏡分類1：光照穿透率43%-80%；紫外線遮蔽率20%-57%。

濾鏡分類2：光照穿透率18%-43%；紫外線遮蔽率57%-82%。

濾鏡分類3：光照穿透率8%-18%；紫外線遮蔽率82%-92%。

濾鏡分類4：光照穿透率3%-8%；紫外線遮蔽率92%-97%。

資料來源／許粹剛醫師

眼科醫師提醒，太陽光的紫外線（UV）會傷害眼睛，若沒做好「眼睛防曬」，也就是配戴...
眼科醫師提醒，太陽光的紫外線（UV）會傷害眼睛，若沒做好「眼睛防曬」，也就是配戴合適的太陽眼鏡對抗紫外線，暴露過量恐增加白內障及視網膜黃斑部病變的風險。 圖／shutterstock
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