感冒抽淡菸「比較不傷身」？ 醫：想太多 一樣傷

2019-06-20 19:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



醫師提醒，抽菸本身就會降低免疫力，感冒再抽菸即使是淡菸，症狀也會加劇。圖／本報資料照片 分享 facebook 每10人中就有1位成年人吸菸，即使近年政府透過調整菸價或是其他政策，期盼國人遠離菸品，仍有老菸槍打死不戒。

一名年約40男子，近期難忍冷熱交替的天氣，不慎感冒，深信只要改抽淡菸就不會影響感冒恢復的時間，沒想到咳嗽症狀完全沒辦法好轉，足足咳了2個月，咳到聲音沙啞才決定暫時不抽，醫師提醒，抽菸本身就會降低免疫力，感冒再抽菸即使是淡菸，症狀也會加劇。

雙和醫院胸腔內科主任李岡遠表示，感冒是人體被病毒感染，進而出現咳嗽、流鼻水等症狀，而肺部上皮細胞也會因為感冒病毒受到影響，肺部上皮細胞是肺部的第一道免疫防線，此時，第一道防線受到傷害後，患者繼續抽菸，將放大上皮細胞的傷害度，不僅復元會變慢，還可能會讓細菌有機可乘，增加感染的機率，進而出現肺炎等症狀，若是長期讓肺部受傷，就可能出現癌變，增加罹患肺癌的風險。

李岡遠說，菸品的濃淡取決於尼古丁，感冒時抽淡菸或是抽濃菸，對於肺部的傷害統統一樣，而尼古丁傷害的是人體的自律神經，菸品含有2000多種的有毒物質，濃淡的差別對於人體的傷害一點也沒少，且不抽菸這件事，不能僅在感冒時，而是平時就得戒菸。

抽菸本身就會降低人體的免疫力，相對於一般人更容易生病，李岡遠說，戒菸可以透過一些輔助方式，包含戒菸貼片、口香糖、藥物等幫助，也能尋求專業的幫助，但前期必須是患者心理上要有強烈的戒菸意願，至於近年有業者鼓吹使用電子煙戒菸，他說，電子煙中有許多未知且可能致癌物，像是甲醛等，呼籲最好的方法仍是尋求專業，不聽信偏方，才能擁有健康的身體。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康