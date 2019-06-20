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韓國瑜反對巴拉刈禁用 衛福部今替農委會發聲

2019-06-20 19:30聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

高雄市長韓國瑜日前批評政府禁用農藥巴拉刈政策，衛福部今發布新聞稿指出，巴拉刈是致死率最高的農藥，且醫學上至今無有效解毒劑，考量其急性與長期的毒害，並基於保障民眾健康的立場，支持農委會禁用劇毒巴拉刈。

農委會考量「24%巴拉刈溶液」已有替代藥劑，且全球也有66國家陸續宣布禁用巴拉刈，包括斯里蘭卡、南韓、越南、馬來西亞及中國等，遂於107年2月1日起禁止加工輸入，明年2月1日起全面禁用。

不過，韓國瑜日前指出，農委會禁用農藥巴拉刈，對農民造成重大影響，衛福部昨日發布新聞稿支持農委會。衛福部指出，諸多研究證實，不慎食入少量或稀釋過的巴拉刈溶液，就會導致腎衰竭、肝功能不全、組織缺氧、顱神經及末梢神經麻痺，最後呼吸衰竭死亡。

值得注意的是，即使用了免疫抑劑療法、血液淨化、催吐劑、瀉劑等治療方法，致死率仍高，醫學上無有效的解毒劑。另外，國外也有研究指出，長期施用巴拉刈，與罹患巴金森氏症具顯著相關。

為了降低巴拉刈使用風險，農委會歷經添加染色劑、苦味劑、臭味劑及催吐劑、限縮販售劑型、提供農藥儲存箱、限制銷售、農藥登記管理機制等努力，都沒有辦法降低巴拉刈的致死率。

衛福部表示，考量巴拉刈對人體具有急性與長期性的毒害，並基於保障民眾健康及關懷生命的立場，支持農委會禁用劇毒農藥的相關政策。

高雄市長韓國瑜（中）日前於造勢場合批評政府禁用農藥巴拉刈。　圖／聯合報系資料照
高雄市長韓國瑜（中）日前於造勢場合批評政府禁用農藥巴拉刈。　圖／聯合報系資料照
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巴拉刈農委會衛福部
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