中年男甲狀腺腫到無法說話 長庚靠這手術解決

2019-06-20 19:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



40歲的劉姓男子，5年前父親重病又加上工作壓力重，蠟燭兩頭燒，疾病悄悄上門，免疫系統失調，頸部開始腫大，起初不以為意，但腫瘤卻在短短幾天內快速發展，腫到影響日常生活，檢查後才發現是甲狀腺結節，往來多家醫院皆建議開刀切除所有甲狀腺，正在考慮開刀之際，劉男又遭遇意外加重病情，直到轉赴高雄長庚就診，逐步抽吸甲狀腺後，並採甲狀腺射頻消融術治療，直徑13公分的腫瘤幾乎已消除。

高雄長庚醫院神經放射診斷科主任林哲偉表示，國內甲狀腺結節或是甲狀腺癌盛行率逐年增加，與國內健檢盛行與超音波檢查便利有關，甲狀腺病變多發生在20歲到30歲民眾，女性患者比男性多，比例約為5比1，甲狀腺病變高達9成為良性，不到1成為惡性。

臨床上治療甲狀腺結節或腫瘤，若超過1公分以上，多數醫師會建議開刀切除，在脖子上留下長長一條的「微笑標誌」，林哲偉認為，甲狀腺的作用是分泌人體荷爾蒙，若是可以「別輕易切掉」，甲狀腺切除後，不像是血管還會再長出來，患者必須要終生服用荷爾蒙。

林哲偉表示，除了開刀以外，目前可以透過「甲狀腺腫瘤射頻消融術（RFA）」也就是電燒法，將良性的甲狀腺結節或腫瘤消除，若屬於惡性甲狀腺結節或是腫瘤，仍舊可以採甲狀腺腫瘤射頻消融術治療，但要先完成癌症的治療後，才能進行甲狀腺腫瘤射頻消融術。

甲狀腺腫瘤射頻消融術主要是將電燒針，直徑約0.2到0.3公分，放進結節或是腫瘤處，透過電燒加熱消除，林哲偉表示，手術僅需局部麻醉，手術時間約20到30分鐘，術後即可返家休息，依照目前的治療成效，治療後1個月壓迫症狀就能改善，3個月後甲狀腺結節體積能縮小5成，1年後縮小8成。

林哲偉表示，40歲的劉姓男子，當時轉至高雄長庚時，甲狀腺腫瘤直徑已到13公分，講話必須要傾斜一邊才能講得稍微清楚，躺著睡覺幾乎沒辦法呼吸，腫瘤已嚴重壓迫氣管，他原本也被建議要切除全部的甲狀腺，但院內採取雞尾酒療法，先抽吸甲狀腺囊腫的血液，並注入酒精治療，將甲狀腺囊腫的體積縮小後半年，再採取甲狀腺射頻消融術，目前腫瘤幾乎都消除，正評估是否要進行第二次消融術。

林哲偉說，根據國外的研究，多達9成的患者，僅需要進行1次甲狀腺射頻消融術即可獲得改善，劉姓男子的狀況較為嚴重，才需要評估是否需要二次消融，而研究也顯示，手術後追蹤1年，不僅可以縮小平均8成的結節體積，併發症約5%例如聲帶沙啞都可以完全恢復，不過，該手術目前仍須自費。