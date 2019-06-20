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農委會帶農會總幹事反巴拉刈 劇毒農藥退場會繼續

2019-06-20 17:55聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

農委會明年2月1日起禁用農藥巴拉刈，不少農會串連醞釀北上抗議。農委會主任秘書張致盛及防檢局長馮海東大陣仗帶領六名農會總幹事，親上火線臨時召開記者會，強調許多農民都支持禁用巴拉刈，種植老鷹紅豆的農民林清源堅持不使用落葉劑，通路穩定、受到消費者歡迎，每公頃可以多增加六萬元收入。

張致盛指出，102年至今已經禁用30多種劇毒農藥，限用87種農藥，以前為了維持產量使用農藥，但技術成熟後有很多替代措施。巴拉刈在全球被認為是劇毒農藥，77個國家禁用或限用，是未來潮流，也盤點了很多替代藥劑。很多人說農委會閉門決策，未跟農會、農民溝通，並非事實。

民國81年計算有66種劇毒農藥，92年法律明定「極劇毒」藥物不准登記，已登記藥物也要逐漸退場，因此有一波藥物退出，從53種變成34幾種。之後相關標準也拉高，「劇毒」藥物都不能登記，舊的也要汰除，至今還剩下10種藥物，其中一個就是巴拉刈。

102年至今農委會禁用30種農藥，限用87種農藥。巴拉刈是在民國58年登記，92年列為劇毒農藥，期間發生意外事件，為保護農民安全，72年規定產品添加臭味劑、著色劑，76年暫停新登記，已經處於即將淘汰狀況，不能擴大使用範圍。

馮海東說，目前巴拉刈各種範圍使用方法都已有替代藥劑，通過紅豆產銷履歷驗證且不使用巴拉刈等落葉劑，每公頃給1萬元獎勵，施用氯酸納落葉劑工資及藥劑費用，每公頃6500元。小型農機補助依實際購價補助三分之一。

「劇毒農藥退場會繼續」，馮海東說，劇毒農藥都要退出市場，讓大家可以安心，也積極推動建置專業服務提供，包括植物醫生，可以從藥物處方上做管控，以及專業代噴，讓危險性藥物可以在專業人員防護下為大家服務，推動新興行業。

外界質疑雖然全球77國禁用或限用巴拉刈，但美日等國家仍可使用。馮海東說，不同國家針對農藥禁用或限用，是看國家整體狀況，我國禁用是因為配套措施及替代藥劑已經完整。且美國巴拉刈沒有開放一般人使用，日本巴拉刈則屬低濃度產品，行銷系統也封閉，只有農協系統可販賣。

「一個負責任的農藥政策，本來就要檢討劇毒要逐漸退出市場。」福興鄉農會總幹事林坤宏指出，農業政策是科學驗證過程，農最怕政治操作，巴拉刈退場已談論很久，但永遠有人說沒聽過。巴拉刈是劇毒農藥，對人體傷害太大。服用巴拉刈死亡過程十分痛苦，這種農藥在民間卻隨手可拿，無論如何早晚要禁。

麻豆香農會總幹事孫慈敏表示，麻豆文旦農使用草生栽種，友善環境，許多農民認為有機農業是趨勢，也不認同做巴拉刈，支持廢除。現在有小型農具機具補助，麻豆大約申請一千件。

百大青農陳安茂種植的紅豆取得產銷履歷，不使用落葉劑，對於要不要使用巴拉刈也歷經一番掙扎，他指出八年前噴過巴拉刈，隔天遇到一場雨，導致植株快速腐爛，隔年決定不噴落葉劑，落實農藥無殘留，一路做到底。至今快八年，取得穩定通路及消費者認同，「即使價格訂得有點高，也會被認為是有價值的。」

老鷹紅豆創辦人林清源說，好幾年前就不用巴拉刈，不但省成本，產品也更有品質，通路、價格穩定，消費者也支持，一公尺可多收六萬元。。巴拉刈容易揮散，可飛五百公尺，「噴下去可能隔壁鄰居作物都壞掉。」且眼睛接觸到巴拉刈更是慢性中毒，即使準備防護裝備、戴口罩都沒用，有朋友因此鼻孔薄膜壞掉，鼻血流了一個月。

農委會主任秘書張致盛（右5）及防檢局長馮海東（右4）今帶領農會總幹事召開記者會，...
農委會主任秘書張致盛（右5）及防檢局長馮海東（右4）今帶領農會總幹事召開記者會，說明巴拉刈禁用政策。記者吳姿賢／攝影
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巴拉刈農民農委會
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