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睡前愛滑手機、追劇嗎？因為你得了「晚睡強迫症」　戒除晚睡必學4招

2019-06-20 17:43聯合報 記者劉小川╱即時報導

晚睡已經成為了現代人的慣性惡習，但也有些人，每天都告訴自己今天ㄧ定要早睡，想盡各種方式，讓自己快速地入睡，一旦這麼做，反而讓自己更痛苦，也算是一種「類強迫症」，逼著自己去規律作息時間，強迫該幾點睡，一天要睡滿多久，才能讓身體有足夠的修復時間，但往往如此之後，反而讓隔天的精神更慵懶。

慣性晚睡的人，通常躺在床上後，就會安排更多腦袋活動時間，玩手遊、追劇、追小說，一集追著一集跑，一頁追一下頁走，一級升了等下級永無止盡的夜間活動，根本不知道幾點才能真的睡覺，這樣的腦袋活動，就是你失眠最大主因。

就算你內心想積極的面對工作、課業，可能打瞌睡的時間，比你敲鍵盤、提起筆的時間更多。長期熬夜的人，往往身體會一天天的疲倦，皮膚狀況也會因此受影響，整體的生活品質皆絮亂。

由以上幾點來看，晚睡其實就是一種強迫症，不停地逼迫在這個時間，有更多的腦袋運動，不管你是強迫管理自己的睡眠時間，還是總在深夜開始關心的好友的訊息、電玩、追劇等各種活動，突然地想要變好，也沒辦法立即的恢復睡眠的品質，新書「人人都有強迫症」中，就建議晚睡族可以用一周、一周的方式來訂立自己的生活規範，也好讓自己的身體調節有適當的空間。

如何改善晚睡呢？

1.建議可以在下班的時候，給自己設定一周的運動量，但要切記，不要大半夜的跑步，或做太過劇烈的運動，反而讓自己更亢奮。

2.為自己的生活安排些規畫，但也不是為了睡覺去填滿自己的生活，而是給自己一個規律空間，習慣性活動，調整自己的時差，也可以讓身體有個好的適應期。

3.睡前給自己溫暖舒壓的泡澡，也是一個讓全身放鬆的方法，不妨在泡澡的時候，點起蠟燭，聽聽輕鬆的自然系音樂，讓腦袋與身體都有休息的時間。

4.為自己設定一個入睡的鬧鐘，現在的手機，許多都有這樣的上床睡眠提醒，克制自己去查閱手機的可能性。

戒掉躺在床上就滑手機、看書、玩遊戲的習慣，給予自己規律的作息。圖／摘自pexel...
戒掉躺在床上就滑手機、看書、玩遊戲的習慣，給予自己規律的作息。圖／摘自pexels
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睡前可以泡個澡，讓自己全身放鬆，再點上精油蠟燭，身心靈放鬆後就可以好好入眠。圖／...
睡前可以泡個澡，讓自己全身放鬆，再點上精油蠟燭，身心靈放鬆後就可以好好入眠。圖／摘自pexels
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盡量避免過多的睡前加班活動，腦子的運轉必須要一段時間才會停止。圖／摘自pexel...
盡量避免過多的睡前加班活動，腦子的運轉必須要一段時間才會停止。圖／摘自pexels
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為自己設定一個入睡提醒鬧鐘，幫助自己避開熬夜的神器。圖／摘自pexels
為自己設定一個入睡提醒鬧鐘，幫助自己避開熬夜的神器。圖／摘自pexels
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