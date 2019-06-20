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醫院熱傷害病號增1、2成 有人坐進曝曬車內差點熱昏

2019-06-20 17:42聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

高雄市、屏東縣、台東縣等連續3日攝氏36度以上高溫的縣市發布橙色燈號警示，醫院接獲的熱傷害病患至少增加1、2成，不少心血管疾病患者回籠，因代謝功能不佳、少喝水，老人家易喘、有人已肺積水，急診心肌梗塞者也變多。

高雄市立大同醫院健康管理中心主治醫師楊鎮誠說，今年5月以來，門診熱傷害病患約增加1到2成，從50歲中壯年到65歲以上長輩都有，主要症狀多是在外連續活動3、4個小時沒喝水，或開車時沒開空調等，到院時脫水、體溫高、不停冒汗，也有人直接熱昏被送到急診。

楊鎮誠表示，除了慢性病史長輩，業務人員、客運司機等行業也是發生熱傷害高危險群，有名患者就是從冷氣房出來後，一下子坐進在大太陽下曝曬至攝氏40、50度的車內，瞬間暈眩、胸悶，差點熱昏，友人趕緊將他送醫才及時獲救。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院急診部長劉耀華說，近一周心肌梗塞、中風、心臟不適等患者卻明顯增加1、2成，也有戶外工作者因酷熱覺得頭暈、胸悶就醫。許多患者就醫的高峰期集中在傍晚到凌晨，多是白天在高溫下活動，忘了適時補充水分，撐到晚上才覺得不舒服。

楊鎮誠提醒，高溫導致體內水分少、血管收縮，更易發生中風、心肌梗塞等急重症，嬰幼兒、老人應避免在上午10點到下午2點出門；戶外活動或運動者盡量撐傘或待在陰涼處保持涼爽；怕曬黑女性最好穿著排汗透氣的薄長袖衣，避免體溫過高。

南部連日高溫，高雄醫院近一周熱傷害患者增加1、2成。記者蔡容喬／攝影
南部連日高溫，高雄醫院近一周熱傷害患者增加1、2成。記者蔡容喬／攝影
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患者心肌梗塞高溫
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