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人工智慧助診斷 精神病可早治療

2019-06-20 17:55台灣醒報 記者許雅筑╱台北報導

現代醫療能透過機器學習法，協助發現精神病的發病風險。 (photo by Pix...
現代醫療能透過機器學習法，協助發現精神病的發病風險。 (photo by Pixabay )
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埃默里大學與哈佛大學近期一項聯合研究發現，科學家能夠運用機器學習法，針對一群年輕人所使用的語言進行分析，看他們是否有患精神疾病之風險，結果顯示，機器的準確率高達90％，而人為判斷僅能達80％。研究也發現，有患精神疾病風險的人，較常使用與聲音有關的辭彙。

根據《每日科學》報導，機器學習技法是人工智慧的一種，電腦會在眾多數據中找出規律以及特色，就可以在其他的數據中重複地找出類似的現象。

現代醫療能透過機器學習技法從人類的語言當中找出規則，這些規則有時連經過特殊訓練的醫生都不會發現。研究的作者之一雷扎伊表示，要試著用聽力來找出人類語言當中微妙的規律，就好比嘗試用肉眼觀察細小的微生物。

根據《每日醫學新聞》報導，該研究讓機器分析美國一個火紅的娛樂、社交與新聞網站紅迪網（Reddit）上的對話，了解正常人在使用語言時的狀況，接著再輸入40位精神病患者在被進行診斷時與醫生的對話內容，進行比對。結果發現有患精神疾病風險的人，較常使用與聲音相關的辭彙，且會重複使用意思相同的單字。

若能儘早發現患精神病之風險，就能儘早治療，甚至可能延緩或避免發病。此外，該研究團隊致力於收集更多資料，期盼人工智慧也能運用在其他疾病的診斷與治療上。

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