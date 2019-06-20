週五、六防熱中暑 週日起有雨

2019-06-20 17:53 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



高溫炎熱的天氣到周六，氣象局指出，22日有新一波鋒面接近，23日北台灣將有明顯雨勢，高溫略降。(photo by 吳婉瑜/台灣醒報) 分享 facebook 好天氣到周六！根據中央氣象局預報，21日受西南風影響，台灣各地多雲到晴，22日起鋒面接近，西半部及東北部局部有短暫陣雨或雷雨。氣象專家彭啟明指出，高溫炎熱持續至21、22日，23日隨著鋒面接近，北部將轉為有雨的天氣型態。

高溫防中暑

中央氣象局預報，21日白天晴朗炎熱，清晨僅中南部沿海地區有零星短暫陣雨，午後西半部山區及東半部有零星短暫雷陣雨；22日起鋒面接近，西半部、東北部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

彭啟明提到，近日36至37度的極端高溫天氣要注意防曬和防中暑，更要把抗熱當作重要的工作，因為這是今年剛開始的高溫天，未來可能還要對抗6、70天以上。

23日北台灣有雨

彭啟明表示，這波高溫要等到22日晚上，預估將有一波鋒面系統會南下，主要影響會在23日。他提到，這波鋒面仍有機會發展成中小尺度對流系統，主要在中部以北會受到影響，將會有明顯的陣雨，也有機會伴隨閃電雷擊，因此，23日北台灣天氣比較不穩定，溫度也會稍微下滑。

氣象專家吳聖宇表示，週末期間（22至23日）隨著高壓勢力東退趨勢，鋒面將接近台灣北方海面，是否會直接影響台灣還有待觀察，但是天氣將因為鋒面靠近而轉趨不穩定，降雨機率將提高，鋒面越接近影響會越大，因此要提醒大家週末天氣有變數，安排活動要多留意最新的天氣預報資訊。

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