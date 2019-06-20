耳疾女孩攀瑞士山 邀人同探瑞士之美

2019-06-20 17:51 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



Alana(左) 20於記者會分享勇闖瑞士之旅。(photo by 吳婉瑜) 分享 facebook 陽光女孩帶你玩瑞士！瑞士國家旅遊局邀請台美混血的Alana擔任夏季觀光旅遊大使。Alana雖從小患有耳疾，卻沒有澆熄她探索世界的熱情，Alana表示，旅行中意外專訪瑞士網球明星費德勒，讓她得以一窺球王場外柔軟的一面，兩人的合照讓主持人DJ丹尼斯驚呼：費德勒好高！

活動現場播放Alana勇闖瑞士的影片，刺激的懸崖攀走片段讓在場觀眾驚呼連連。Alana表示，此次的瑞士之旅親身體驗瑞士風格的各種戶外體驗，像是高山健行、飛行傘、懸崖攀走等，她特別提到，幾隻聖伯納犬陪伴她一起登山，很有靈性的與她互動，最讓她印象深刻。

影片中Alana直擊瑞士製錶的小鎮，一窺鐘錶裡的每個齒輪，她更親自體驗安裝手錶的精密零件。現場她也分享在瑞士訪問了網球明星羅傑費德勒，兩人在照片中形成「最萌身高差」，讓主持人丹尼斯忍不住驚呼，Alana說費德勒分享了他到非洲幫助小朋友就學，不僅提供設備，更親自教他們打羽球。

瑞士旅遊局市場宣傳經理白松德以一口流利的中文表示，再美的風景都需要一個「會說故事人」，賦予它動人靈魂且深植人心。他說，瑞士阿爾卑斯山、森林與湖泊等天然景致，多年前因阿爾卑斯山少女的故事而聞名，希望透過喜愛大自然且同樣能帶來溫暖力量的Alana，讓台灣旅客從不同的角度、感受瑞士的美。

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