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用大麻飲鴆止渴 孕婦恐禍害胎兒

2019-06-20 17:44台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

美國部分孕婦習於把大麻當成懷孕時期噁心、產後抑鬱的解藥，但研究指出，這會對新生兒造成多項傷害，包含視覺協調性發育不全，甚至可能增加孩子未來大麻成癮機率。儘管醫生會勸戒孕婦別用大麻，但真正聽進去的並不多，上個月的報告顯示，使用大麻的孕婦不停攀升，而且第一孕期的使用比率飆高至12%。

對新生兒毒害很大

根據《CNN》報導，權威醫學雜誌《美國醫學會》發表研究指出，美國孕婦使用大麻的比率居高不下，尤以第一孕期（約是前三個月）的用藥率最高。上個月的數據顯示，從2002年以來，孕婦使用大麻總體比率從3.4%上升到7%，而過去一個月數據更驚人，第一孕期的使用率更從5.7%成長到12.1%，遠超第二或第三孕期。

研究員指出，孕婦使用大麻的原因多數都是用來克服孕期噁心與產後抑鬱，而且高達3成孕婦認為這個是正確做法，但學者指出，新生兒的確會受到影響。

孕婦使用大麻不只讓自己有成癮可能，大麻中的精神化合物易穿過胎盤、進入胎兒體內，孕婦吸收的THC（大麻內含物）會有10%被胎兒吸收，因此，對尚在第一孕期的新生兒傷害更大，他們的視覺協調發育恐不全，14歲之前的行為偏差機率會提升。

法規的兩難

據網路新聞《醫療Web網》報導，這也是理論層面與法理層面衝突之點，很多州因為產婦精神疾病，其實是批准大麻用於解決噁心感與抑鬱，但基本上，臨床醫生不會推薦這樣做。但根據攀升的數據看來，不少孕婦仍忽略醫生建議。

產科醫生格賽特表示，若在並未批准打麻運用於孕期的州採強制驗藥也很兩難，畢竟當局也擔心母親進監獄、新生兒被帶走，這不是好的解決方式。但目前也只能呼籲孕婦不要使用大麻當解藥，盡量用安全藥物。

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