黃子佼導覽紐西蘭 現場比魔戒壯觀

2019-06-20 17:41 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



黃子佼分享他去紐西蘭的奇異旅程，希望大家假日多去當地走走，體驗風景、文化。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報） 分享 facebook 「紐西蘭讓人神清氣爽，連我到那邊都變帥了！」紐西蘭航空20日邀請黃子佼分享他在紐西蘭的奇異旅程。他提到，紐西蘭空氣乾淨，當地的人、風景都很好，有空可以多去紐西蘭走走，體驗電影《魔戒》裡的絕世美景，而且「現場看起來比電影還更壯觀！」

空氣清新、絕美風景

「風景美到拍照不用修圖！」黃子佼笑說，因先前活動的關係，有機會去紐西蘭走一趟。他發現即使是紐西蘭最大城奧克蘭，空氣品質都還是維持的非常好，更不用說其他地方，隨便一個登山步道走上去往下眺望，遼闊的草原、乾淨的空氣讓他欲罷不能的一直拍，照片美到朋友都以為他是P上去的。

圖說：黃子佼體驗毛利文化。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

他也分享了許多在紐西蘭玩的照片，除了去看當地風景外，他也隨機走訪一些小書店、唱片行。雖然不是安排好的行程，但當地民眾對觀光客都非常熱情、友善，讓他感受到紐西蘭的人事物帶給他身心靈非常舒緩的狀態。他也體驗了傳統毛利文化，跟當地毛利人載歌載舞，好不快樂。

哈比人回老家

此外，紐西蘭最著名的就是國寶「奇異鳥」。「看著圓滾滾的小奇異鳥被捧在保育員手上，真的好可愛！」他也參訪了奇異鳥的保育中心，對於當地政府、企業與保育團體對奇異鳥保育的投入非常欽佩。他還分享他在魔戒電影場景玩角色扮演的照片，直虧自己「哈比人回家的感覺真好！」

圖說：黃子佼在當地cosplay哈比人。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

紐西蘭航空台灣區總經理范達明表示，現在台灣到奧克蘭的機票滿座率很高，因此，他們將在下半年將台北直飛奧克蘭的班次，從每週3班調整到5班，希望能鼓勵更多台灣民眾到紐西蘭玩，體驗在地文化跟風景。

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