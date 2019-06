傳藝金曲獎公布入圍名單 完整名單看這裡

第30屆傳藝金曲獎今天公布入圍名單,主辦單位指出,本年度共收到102個單位報名,其中出版類71家、戲曲表演類31家,總報名件數為1078件,相較去年新增184件。

入圍名單中,出版類表現最為突出的是台北愛樂室內合唱團,單一專輯「印象台灣II」,便入圍了最佳藝術音樂專輯、錄音、作詞、作曲、演唱、專輯製作人等6個獎項。由貝岡朵音樂藝術企業社所出版的2張專輯,總共獲得6項提名,表現同樣不俗。

戲曲類,同一劇團、作品入圍最多獎項則是唐美雲歌仔戲團的年度大作「夜未央」,分別在最佳劇本、音樂設計、演員、團體演出等項目獲得提名。

完整入圍名單如下:

●出版類

1.最佳傳統音樂專輯獎

一紙相思—青和南管指套唱奏 / 禾廣娛樂股份有限公司

陳家崑二胡演奏專輯—靜 / 禾廣娛樂股份有限公司

nanga tathné 來唱歌ㄖㄚ / 亞洲唱片有限公司

若水—黃勤心古琴經典與創作 / 洧誠國際有限公司

回家跳舞 / 大滿舞團

2.最佳藝術音樂專輯獎

印象臺灣II / 台北愛樂室內合唱團

交響臺北I / 臺北市立交響樂團

默禱—蕭泰然老師紀念音樂會錄音專輯 / 福爾摩沙合唱團

陳毓襄.雨夜琴聲—聆聽台灣最古老的管風琴 / 貝岡朵音樂藝術企業社

傅永和巴赫六首低音提琴無伴奏組曲 / 好有感覺音樂事業有限公司

3.最佳跨界音樂專輯獎

窗外的巴黎—Paris à travers la fenêtre Jazz × Classical 跨界專輯 / 台北打擊樂團

傳承.世界.打擊樂 / 風潮音樂國際股份有限公司

好友限定 / 李欣芸音樂製作有限公司

Symphojazz—古典交響融合爵士跨界音樂會 / 東城音樂製作有限公司

海翁絵—張雅晴小提琴獨奏專輯 / 好有感覺音樂事業有限公司

4.最佳宗教音樂專輯獎

只為了祢 / 台灣基督長老教會艋舺教會

鏡中大提琴 / 風潮音樂國際股份有限公司

回憶一位偉大的宗教家VI / 寶勝國際文化事業股份有限公司

蒙安慰/獻感恩雙CD專輯 / 台北靈糧堂豐收聖樂佈道團

綻放—和合共趣菩提路 / 財團法人夢蓮花文化藝術基金會

5.最佳傳統表演藝術影音出版獎

將軍的押不蘆花 / 尚和歌仔戲劇團

喚魔香 / 秀琴歌劇團

一代高僧—鳩摩羅什 / 許亞芬歌子戲劇坊

偷天還春 / 明華園天字戲劇團

客家大戲—戲夢情緣 / 榮興工作坊

咫尺天涯 / 春美歌劇團

聶采霞的心 / 春美歌劇團

6. 最佳作曲獎

賴德和 / 咬舌詩 / 我們的時代,我們的歌—中文、臺語藝術歌曲專輯

李志純 / 琵抱豎笛攜 Prospective Congruence / 東西顰笑—李志純近代東西交匯室內樂作品語錄一

萬益嘉 / 群山歡唱 / 印象臺灣II

徐松榮 / 交響詩《杜十娘怒沉百寶箱》/ 交響台北I

張昊 / 交響詩《大理石花》/ 交響台北I

7. 最佳作詞獎

向陽 / 咬舌詩 / 我們的時代,我們的歌—中文、台語藝術歌曲專輯

洛夫 / 煙之外 / 我們的時代,我們的歌—中文、台語藝術歌曲專輯

洛夫 / 因為風的緣故 / 印象台灣II

李敏勇 / 傷痕之歌 / 默禱—蕭泰然老師紀念音樂會錄音專輯

許丕龍 / 思親吟 / 默禱—蕭泰然老師紀念音樂會錄音專輯

8.最佳編曲獎

陳毓襄 / Improvisation on the theme“Flower at the rainy night”/ 陳毓襄.雨夜琴聲—聆聽台灣最

老的管風琴

嚴琲玟 / 第三號小提琴協奏曲《100.如是我心》/ 回憶一位偉大的宗教家VI

蔡淩蕙 /《海翁絵》組曲 / 海翁絵—張雅晴小提琴獨奏專輯

趙菁文 / 月光 / 綻放—和合共趣菩提路

洪千惠 / 無憂花 / 花之夢—花香.琴韻.蘇顯達

9.最佳專輯製作人獎

古育仲 / 印象台灣II

何康國 / 交響台北I

蘇慶俊 / 默禱—蕭泰然老師紀念音樂會錄音專輯

黃宏仁 / 陳毓襄.雨夜琴聲—聆聽台灣最古老的管風琴

傅永和 / 傅永和巴赫六首低音提琴無伴奏組曲

鄭榮興 / 客家大戲—戲夢情緣

10.最佳演奏獎

余曉怡 /器宇非凡—余曉怡管風琴演奏專輯

盧易之 / 盧易之鋼琴專輯—詼諧曲 My Chopin My Brahms II: Scherzos

陳中申 / 孤影—現代笛子作品專輯

陳毓襄 / 陳毓襄.雨夜琴聲—聆聽台灣最古老的管風琴

蘇顯達 / 花之夢—花香.琴韻.蘇顯達

11.最佳演唱獎

駱惠賢 / 一紙相思—青和南管指套唱奏

林宏宇 / 舒曼 詩人之戀

台北室內合唱團 指揮-陳雲紅 / 大地之歌—傾聽城市的聲音

茂林國小魯凱歌謠隊 / nanga tathné 來唱歌ㄖㄚ

台北愛樂室內合唱團 / 印象台灣II

福爾摩沙合唱團 / 默禱—蕭泰然老師紀念音樂會錄音專輯

12.最佳錄音獎

宋文勝 / 只為了祢

王昭惠 / 印象台灣II

尤子澤 / 交響台北I

黃宏仁 / 陳毓襄.雨夜琴聲—聆聽台灣最古老的管風琴

楊敏奇 / 花之夢—花香.琴韻.蘇顯達

●戲曲表演類

13.最佳團體演出獎

1399趙氏孤兒 / 正在動映有限公司

Whats 黑盆 / 正明龍歌劇團

夜未央 / 唐美雲歌仔戲團

渭南之戰 / 台北新劇團

聶采霞的心 / 春美歌劇團

14.最佳劇本獎

李季紋 / 1399趙氏孤兒 / 正在動映有限公司

邱佳玉、江俊賢 / Whats 黑盆 / 正明龍歌劇團

陳健星 / 夜未央 / 唐美雲歌仔戲團

傅建益 / 夢斷情河 / 真雲林閣掌中劇團

林曉英 / 客家大戲—戲夢情緣 / 榮興客家採茶劇團

15.最佳音樂設計獎

陳歆翰 / 將軍的押不蘆花 / 尚和歌仔戲劇團

陳歆翰 / 1399趙氏孤兒 / 正在動映有限公司

陳孟亮 / 斬經堂 / 薪傳歌仔戲劇團

李哲藝 / 夜未央 / 唐美雲歌仔戲團

陳歆翰 / 夜未央 / 唐美雲歌仔戲團

鄭榮興 / 客家大戲—戲夢情緣 / 榮興客家採茶劇團

柯銘峰 / 咫尺天涯 / 春美歌劇團

16.最佳個人表演新秀獎

江亭瑩 / 1399趙氏孤兒 / 正在動映有限公司

吳聲杰 / 雙龍護斗 / 臺北木偶劇團

孫凱琳 / 聶采霞的心 / 春美歌劇團

李家德 / 陸文龍

謝曉琪 / 杜蘭朵

17.最佳演員獎

古翊汎 / 夢斷黑水溝 / 薪傳歌仔戲劇團

唐美雲 / 夜未央 / 唐美雲歌仔戲團

戴立吾 / 風起雲揚—新趙雲 / 戲點子工作坊

李京曄 / 夢斷情河 / 真雲林閣掌中劇團

郭春美 / 聶采霞的心 / 春美歌劇團