為什麼30歲以後 真的很難交到真心好友？

2019-06-20 16:33 聯合新聞網 文章提供／遠見



心理學家表示，一個人一生中最多只能把感情完全投入在5個朋友上。圖／ingimage 分享 facebook 你可曾想過，你身邊有多少好朋友？當你遇到困難、心情煩悶、有著無處宣洩的怨懟時，你又會想到誰？而且第一個聯繫對方？在我們的生活周遭，總是會有一群無話不談的好友，他們在不同時期點綴了不一樣的青春，卻隨著時間的消逝，逐漸從彼此的生命份量中降低。

社群軟體的當道，也許讓人與人之間的情感變得更加迅速、便捷，但卻不復存在彼此面對的熱情和溫度，任何曾經有著患難真情的友誼也勢必逐漸陷入凋零──這種現象也襯托出至今留在身邊的朋友實屬不易；回過頭來，你是否發現至今依然有著密切聯繫的摯友，幾乎是學生時期奠定的友情根基？

出社會想交朋友，為什麼如此揪心？

很多時候，我們經常會在某些回憶的湧現點，憶起那些逝去的青春。而除了彼此的生活圈不再相同，更大的遺憾是互相不再聯絡──友誼的褪色在所有人的生命中幾乎都曾發生過，但對比失戀的惆悵和家人親情的羈絆，友情的厚重似乎根本不足掛齒──這就是真實的人生。

友誼的形成，基本上歸類為「空間」、「個性」和「共通點」，當這三種牽動彼此情感的線斷了一條，那麼另外兩條將也很難維繫。

能夠持續且常保熱絡的羈絆，往往都是在最單純的學生時期──為什麼成人後或出社會時想要交朋友，卻那麼的困難且揪心？

工作緊繃壓縮 讓交友成了疲憊心態

專家發現，當人們接近中年時，那種年輕時想要探索、交朋友、多見識世面的心境，會隨著年齡增長逐漸消逝──成熟的心態也像是個不想要面對的大型相親，讓人與人之間交流的疲憊心態形成一種高牆。

當工作逐漸逼迫著人們壓縮著自己的時間、下班成了奢侈享受時，面對事情的優先層級也會有重大的轉變，這也令人們變得更挑剔社交行為，認識新朋友的過程也會開始遲滯。

甚至，在正常情況下，人們只有在重大事情時才會想到朋友，像是結婚或喬遷之喜、年節問候，否則平常大概也不會聯絡。

專家說，縱使你攤開Facebook上的朋友洋洋灑灑高達500個，但實際上能稱為摯友的，難道又能超過5個？

30歲後的人生 家庭成了主要選擇

心理學教授勞拉（Laura L. Carstensen）分享，當人們開始邁向中年時，他們會傾向愈來愈不要跟他人互動，這也成了30歲以後很難交朋友的主因，不過好消息是，這些人也會愈來愈親暱於本來就熟悉的好友。

隨著心智的成熟、外務的繁忙，30歲後的人們開始專注於對自己來說更為重要的事情，對比要去三五好友的場子聚會唱歌，你反而更有興趣去陪陪孩子、不錯過他們的成長時光。

當然，也正是因為如此，滿足交友三要件的「空間」、「個性」、「共通點」更難達成。專家強調，加上工作後，人們面對的環境大多很難放鬆警惕和彼此互相信任，這也是為什麼很多人都是在大學裡認識終身好友的最主要關鍵。

職場是在競爭中掙扎 友情往往具有交易感

或許在工作與職場上，你曾經遇過一個和你無話不談的好同事，你們互相對工作理念相投、也沆瀣一氣、同仇敵愾面對老闆的頤指氣使，甚至每天中午都固定會一起外出用餐。然而，隨著某一個人被調動部門、離職，你會發現一個月後，兩人幾乎已經不再聯絡。

專家強調，工作場所往往是在競爭中掙扎，因此人們學會隱藏自己的脆弱和怪癖，只求顯示自己最強悍的那一面──「這導致工作場合的友情往往具有交易感，你很難保證你們共同的使命感消逝後，對方是否還有想要跟你延續的必要。」

然而，專業性的質疑和薪餉差異往往也使職場上的交友更加複雜化，「當你賺得比朋友多、或發現朋友收入實際比自己還少，那種尷尬感很容易在往後形成疙瘩，還可能成為爭執的導火線。」

出社會工作是為了賺錢，每一家公司，也是為了賺錢、維持生計而經營。在這個充滿利益的環境裡，當然很少會有真心的朋友，因為對方會怕你搶走他的客源、偷走他的專業技術，甚至互相邀功。

所有事物只要扯上錢，就不該認為這個地方有真心的存在。

此外，職場就是一個求表現、展現自我身價的環境，相比一個成天只會完成例行公事的人，主管會更喜歡一位能積極、主動、探索更多工作價值的下屬。為了不被公司淘汰，有些人精進自我、想盡辦法把績效與業績贏過同事，這樣的競爭，根本不可能認識真心的朋友。職場環境和學生時代考試追求前幾名很不一樣。

更不用提到當工作上的同事、業務與私人生活開始有所瓜葛，通常會帶來許多不必要的麻煩……

專家還說，除了外部因素外，內在的轉變通常也成了一種交友障礙，「30歲以後，人們通常會在接觸新友情的經歷發生轉變，你可能會更加挑剔、更加封閉自我。」比起去面對他人時的熱情，倒不如靜靜的獨處。

與其想要在30歲時交新朋友，倒不如珍惜早已同甘共苦的朋友。

當然，這樣的朋友不用多。

珍惜僅有的5位好友吧！

心理學家羅賓鄧巴（Robin Dunbar）表示，每個人一生的朋友是有限的，而這些朋友也有層次之分。最高層的只有1至2人，比方說你的配偶，或那位與你出生入死的多年好友；第二層大約4人，你們會每兩天就聯絡一次，彼此都很了解對方的心、也懂得對方的情緒與憂愁。

再下層的朋友則多是交情不深、認識時間不長、單純工作上的同事；最後則是幾乎不太會有聯絡的酒肉朋友。

不過他強調，在時間、情感有限的條件下，一個人一生中最多只能把感情完全投入在5個朋友上。

（作者／魯皓平 本文出自2019.06.19《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）