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Uber命運未卜！林村田趁機揪Uber司機跳槽台灣大車隊

2019-06-20 16:22聯合新聞網 文章提供／遠見

台灣大車隊董事長林村田。 （本報系資料庫）
台灣大車隊董事長林村田。 （本報系資料庫）
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正當交通部和Uber還在為了「Uber條款」僵持不下之際，全國最大的計程車龍頭—台灣大車隊因應時代變化，開始出招搶司機了！

「歡迎Uber司機加入多元化計程車！」6月初，台灣大車隊的官方臉書粉絲頁上出現招募廣告，對象就鎖定Uber駕駛，更在字裡行間直白酸了對手：「證照、車貸和趟數，台灣大車隊都可以幫忙，歡迎來聽說明會，給彼此一個認識的機會，如果加入合法車隊／合法上路不是您想要的，那麼請滑過（忽略）。」

其實，3個多月後的10月9日，被稱為「Uber條款」的「汽車業運輸管理規則第103-1條修正案」就要實施。由於交通部認定Uber與租賃業合作，卻從事計程車營運的行為是「違法」，因此堅持兩點，包括「人合法」，司機要再加考計程車駕駛人執業登記證，以及「車合法」，Uber必須成立計程車行，才能合法派遣營運。

隨著新政策即將執行，台灣大車隊當然抓緊機會，對Uber司機敞開大門。

UBER形態和計程車差別很大

「Uber駕駛有很大比例是兼差，不符合計程車的生意模式。」6月17日的股東會上，台灣大車隊董事長林村田坦言，Uber駕駛光叫車平台和車行抽佣，就要被抽到30多％，相對來說大車隊僅抽成15%（含3%金流手續費），不但業界最低，還全程免費輔導考證照，「其實我也一直勸那些跑的累、年紀大的駕駛，可以轉兼職開多元計程車，不用被侷限整天跑。」

林村田強調，目前IT部門已編制60~70人，幾乎是一家資訊公司的規模，像目前開放的18種行動支付方式，都有效帶動綁卡數和交易金額的提升，非現金比利超過30%以上，「我認為目前收費尚屬合理，因為背後有太多需要維護、管理的成本。」

台灣大車隊總經理李瓊淑則補充，旗下多元計程車雖然有1800台，市占率8成左右，但隨著消費者使用意願愈來愈高、「台數還是不夠多」，因此會持續關注103-1修正案的效應；另一方面，也會持續投入創新的商業模式和優化APP，以提升競爭力。

而台灣大車隊自行開發的APP，目前累積下載數突破450萬次，活躍用戶超過200萬名，叫車自動化的比例高達94%，其中又有65%是透過APP，僅有二成透過人工進線至客服中心叫車。

由於計程車市場競爭者眾、加上高油價造成的成本加重，全台計程車數量從18年前高峰的10萬7000輛，一路遞減，去年4月剩下8萬7000輛，根據台灣大車隊最新統計數據，目前加盟總數約2萬1千台，換算市占率為24％，是市場第一大。

台灣大車隊多元化方針 擴大獲利效益

即便位居業界龍頭地位，台灣大車隊很早就有危機意識，為擴大獲利，展開多角化轉型大計。林村田在給股東的年報中揭示，將以「行動商店」為目標，創造更多元的生態系平台，藉此創造加乘獲利效益。

舉例來說，今年5月下旬，台灣大車隊和洛碁飯店集團策略聯盟，提供住宿旅客預約包車、即時派遣服務。此外，生活（居家清潔、微搬家）等管家媒合服務，也會逐步擴充到美容美髮、舒壓按摩等，都能透過台灣大車隊的平台APP預約。

值得注意的是，林村田在股東會上也特別說明子公司「全球商務快遞」「金鑽汽車保修」的業務策略。全球快遞由於電商宅配、餐食外送趨勢興起，業績愈來愈暢旺，目前也跨足到B2C，和幾家大型電商平台、家樂福量販店、超商及和訂餐平台合作，提供讓客人結完帳，不須自行載貨回家的便利性。林村田說，曾在一間家樂福門市辦活動，一天就有上百張訂單。

至於2016年成立，負責保養維修的金鑽，林村田要「砍掉重練」，把大型店改為五間小區域的衛星門店。他解釋，五股廠占地幾千坪，龐大租金就吃不消，加上客群設定不夠精準，虧損慘重，「我們不一定要自己做。」忍痛賣掉設備，雖有損失，但和輪胎廠牌固特異合作，改在全台開五家衛星門市，林村田說，我很有信心，先鎖定服務自家司機，目前虧損情況已大幅改善。預估再一年，金鑽就能獲利，「回原廠維修太貴，傳統維修廠對年輕人沒有吸引力，我們會找到最適當的模式。」

台灣每5台「小黃」，就有1台加盟台灣大車隊，台灣大車隊雖有先天優勢作後盾，但能否走出不一樣的路，仍待時間給答案。

（作者／廖君雅 本文出自2019.06.18《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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