親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
秋行軍蟲害侵台
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

硬闖民宅被打死剛好而已？談堡壘原則與防衛過當

怕尿失禁滴水不沾？ 國健署：每小時要喝半杯馬克杯

2019-06-20 15:34聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

每當大笑、打噴嚏、跑步時，下面就滴滴答答漏尿，是許多婦女「不能說的祕密」。據統計，國內每2名45歲以上婦女就有1人有過尿失禁症狀，婦女間流傳錯誤迷思，甚至覺得少喝一點水，可減輕尿失禁。這樣的誤解讓專家搖頭，解釋喝水時應「少量多次」，建議每小時喝半杯馬克杯的水，每天喝水總量最好要達到1500至2000cc。

女性因先天尿道短，若加上多次懷孕生產或骨盆腔大手術，隨年齡漸長，肌肉支持力降低，就會出現尿失禁、頻尿症狀。尿失禁雖只是一種症狀，但同時也涉及社交問題，國健署於「保健闢謠」專區「我有尿失禁，所以水要喝少一點會比較好?」文中，破解尿失禁迷思，幫助婦女擺脫尿失禁的困擾。

國健署強調，擺脫尿失禁應建立適當的飲水及排尿習慣，避免膀胱過度擴張及小便太少。建議喝水時應該「少量多次」，每小時飲用100至150cc，約為半杯馬克杯容量，4小時內不要超過600cc，每天喝水總量最好達到1500至2000cc，夜間喝水不宜過量。

憋尿是造成尿失禁的主因，建議養成定期排尿習慣，白天每2小時就上一次廁所，即使沒有尿意也要去上，一天最好能排尿8至10次。此外，也可以透過多做凱格爾運動學會收縮肛門、陰道、尿道旁的肌肉，練習提肛運動，強化整體骨盆腔底肌肉的強度。

國健署進一步介紹，凱格爾運動練習方法簡單，初期可平躺用力收縮骨盆底肌肉並維持10秒，休息約5至7秒後再做，連續做3至5次，慢慢增加到20至30秒，熟悉骨盆底肌肉收縮技巧後，改以坐姿或站姿來進行。可在排尿順暢時，故意中斷尿流2至3秒，再把尿液全解乾淨，就代表學會收縮部分骨盆底肌肉。

生活規律與均衡飲食，避免不良習慣不可少，採行均衡飲食，維持正常的體重及排便習慣，避免有導致腹部壓力的習慣，如避免穿著過緊的衣服、過度運動。國健署提醒，如果症狀並未改善，也應該適時尋求泌尿專科醫師協助，評估以藥物、荷爾蒙或是外科手術治療，別因害羞就錯過療程。

婦女間流傳錯誤迷思，甚至覺得少喝一點水，可減輕尿失禁。專家建議，喝水時應「少量多...
婦女間流傳錯誤迷思，甚至覺得少喝一點水，可減輕尿失禁。專家建議，喝水時應「少量多次」，建議每小時喝半杯馬克杯的水。圖／ingimage
分享

尿失禁國健署
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

Uber命運未卜！林村田趁機揪Uber司機跳槽台灣大車隊

2019-06-20 16:22

傳藝金曲獎公布 王安祈、葉垂青獲特別獎

2019-06-20 16:13

秋行軍蟲大軍壓境 屏東海生館警衛暗夜捕獲

2019-06-20 15:28

無痕、韓式什麼都有 眼科醫師提醒眼皮手術溝通很重要

2019-06-20 14:52

做事拖拖拉拉比較快樂？研究指大腦衝突沒好處

2019-06-20 14:48

曾收不雅照崩潰大哭 輔大正妹：網紅路不好走

2019-06-20 14:33

親子共讀 3關鍵奠定兒童讀寫能力

2019-06-20 14:31

台灣首本熟人性侵繪本 「蝴蝶朵朵」進校園

2019-06-20 14:30

嚴重可能致命！把握15法則 拒絕低血糖

2019-06-20 14:27

公廁坐式馬桶好髒？ 醫師：免驚！臨床沒見過感染

2019-06-20 14:23

積極治乾癬減緩病灶 他終能開心與兒泡湯

2019-06-20 14:20

兒醫人力評鑑與總院合併 民團有疑慮

2019-06-20 14:18

42歲婦拚試管 胚胎縮時攝影助好孕

2019-06-20 14:17

女從國外托運上千副彩色隱形眼回台 全遭扣留罰2萬

2019-06-20 14:05

客家東西軍 相聲CP遇上民謠室內樂

2019-06-20 13:23

宜蘭X型腿男童常跌倒 矯治變直了

2019-06-20 12:51

讓業者有緩衝 家電回收處理費率延後生效

2019-06-20 12:27

雨下太久太多... 花蓮富里稻穗發芽了

2019-06-20 12:11

中油油輪遇襲未影響 估中油下周不漲價

2019-06-20 12:05

怕輸巷口小吃？這些知名連鎖餐廳 台南都沒有

2019-06-20 11:55

繪本「蝴蝶朵朵」談熟人性侵 作者：希望是場社會運動

2019-06-20 11:49

兒童醫院評鑑的人力標準與總院合併計算？民間有意見

2019-06-20 11:31

兒童語言發展 共讀繪本應將閱讀、書寫視為一體

2019-06-20 11:27

影／國寶蒸汽火車頭要回家美容 今天開始拖吊

2019-06-20 11:25

網路遊戲消費爭議多 北市抽查5業者1家初檢不合格

2019-06-20 11:24

高溫炎熱喝水少 民眾掛病號增一、兩成

2019-06-20 11:23

夏天吃冰 中醫師提醒要慢慢吃、不要空腹吃

2019-06-20 10:54

42歲婦拚試管嬰兒 胚胎縮時攝影助孕

2019-06-20 10:44

獨／太魯閣Kitty彩繪車提前7月說掰 改在它身上動手腳

2019-06-20 10:37

手臂受傷影響生活 動態副木助他吹薩克斯風

2019-06-20 10:37

9縣市高溫警訊 防36度以上高溫

2019-06-20 10:07

外籍看護的身心健康 也應納入長照政策？

2019-06-20 09:52

地球高體溫 今年5月全球溫度為139年來第四高

2019-06-20 09:44

【黃色笑話】「衣服」

2019-06-20 09:42

菲律賓海面有低氣壓 氣象局：是否成颱還需觀察

2019-06-20 09:34

醫美導致不可逆的傷害 消費者如何追究法律責任？

2019-06-20 09:07

玻尿酸✖肉毒桿菌素？交給專業醫師是唯一解

2019-06-20 09:05

彭啟明：明天感受夏至「熱」情 周日鋒面接近北部轉雨

2019-06-20 07:47

吳德榮：明將熱到最高點 6月下旬有颱風生成跡象

2019-06-20 07:29
看更多

熱門文章

韓國瑜問陳其邁「為什麼爆登革熱」 網傻眼：誰才是市長？

2019-06-20 10:05

林志玲婚後首現身！超美新婚人妻為浪琴表赴英倫賞賽馬

2019-06-20 05:48

吳德榮：明將熱到最高點 6月下旬有颱風生成跡象

2019-06-20 07:29

高雄市長買一送一？陳其邁南下防疫背影 網讚「帥到不行」

2019-06-19 16:50

徐若瑄44歲入手人生第一只勞力士 但網友全樓歪：小手好搶戲

2019-06-19 22:13

只有兩天！GODIVA冰淇淋買1送1來了

2019-06-19 16:25

登革熱113萬買禮券被政院打槍 高市府：邊境檢疫獎勵

2019-06-19 21:30

誤會大了！ 韓國瑜問陳其邁登革熱原來是為這樁

2019-06-20 11:56

菲律賓海面有低氣壓 氣象局：是否成颱還需觀察

2019-06-20 09:34

怕輸巷口小吃？這些知名連鎖餐廳 台南都沒有

2019-06-20 11:55

政院補助來了 韓國瑜：不要口水 一起滅蚊

2019-06-20 00:25

男子心肌梗塞沒CPR自行送醫被救回 醫師大讚奇蹟

2019-06-19 18:42

航空界奧斯卡揭曉 卡達五度奪冠、長榮排第六

2019-06-19 11:28

基隆也淪陷了 中正區一菜園確認為秋行軍蟲

2019-06-20 10:29

防治登革熱 陳其邁、韓國瑜一起現身金獅湖市場視察

2019-06-19 18:36

獨／太魯閣Kitty彩繪車提前7月說掰 改在它身上動手腳

2019-06-20 10:37

曾收不雅照崩潰大哭 輔大正妹：網紅路不好走

2019-06-20 14:33

女兒想吃飯糰被長輩酸 她買兩顆飯糰「吃到爽」

2019-06-20 11:32

母湯啦！ 旅客用泡麵碗偷渡16顆日本水蜜桃被攔截

2019-06-19 14:39

每日星座運勢／天蠍鴻運當頭事順利 利於在外洽商

2019-06-20 00:00

最容易「禍從口出」的4大星座 摩羯講話就白目、處女愛挑惕

2019-06-19 22:24

夏至「納呆」吃什麼？ 中醫建議冰鎮鳳梨

2019-06-20 07:10

受不了老公行房新花招 新手媽媽竟被趕出家門

2019-06-19 19:03

防疫交鋒 陳其邁南下「滅火」 暗諷韓國瑜

2019-06-20 00:05

青蔥香菜放7天沒變黃 網推好市多「廚房保鮮神器」

2019-06-20 13:03

【與父同行】郭熊／我和父親與山的距離

2019-06-20 06:00

高齡駕駛近半未換照 把握期限

2019-06-19 22:32

地球高體溫 今年5月全球溫度為139年來第四高

2019-06-20 09:44

彭啟明：明天感受夏至「熱」情 周日鋒面接近北部轉雨

2019-06-20 07:47

這芋泥讓人無法招架！永和樂華夜市必吃「阿爸の芋圓」酷夏打卡熱

2019-06-19 18:35

影／台鐵改點第一天 旅客霧煞煞：不知道有改點

2019-06-19 18:38

觀察站／瑜邁過招 顧疫情也顧選情

2019-06-20 00:14

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／606事件

2019-06-20 06:00

桃園秋行軍蟲今增至6例 平鎮、楊梅首現跡

2019-06-19 16:52

公廁坐式馬桶好髒？ 醫師：免驚！臨床沒見過感染

2019-06-20 14:23

要嚴肅看待疫情 陳其邁：8、9月才是登革熱的最大挑戰

2019-06-19 19:46

《玩具總動員4》強力發燒！周邊新品讓粉絲買不停

2019-06-19 22:27

【當令之味】鍾邦友／五目小鳳梨

2019-06-20 06:00

手麻困擾 中醫師：可能是「胸廓出口症候群」惹禍

2019-06-19 18:03

泰國「水上太空船餐廳」外觀超像八爪魚、CP值高又好拍

2019-06-19 16:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top