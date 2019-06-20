怕尿失禁滴水不沾？ 國健署：每小時要喝半杯馬克杯

2019-06-20 15:34 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



每當大笑、打噴嚏、跑步時，下面就滴滴答答漏尿，是許多婦女「不能說的祕密」。據統計，國內每2名45歲以上婦女就有1人有過尿失禁症狀，婦女間流傳錯誤迷思，甚至覺得少喝一點水，可減輕尿失禁。這樣的誤解讓專家搖頭，解釋喝水時應「少量多次」，建議每小時喝半杯馬克杯的水，每天喝水總量最好要達到1500至2000cc。

女性因先天尿道短，若加上多次懷孕生產或骨盆腔大手術，隨年齡漸長，肌肉支持力降低，就會出現尿失禁、頻尿症狀。尿失禁雖只是一種症狀，但同時也涉及社交問題，國健署於「保健闢謠」專區「我有尿失禁，所以水要喝少一點會比較好?」文中，破解尿失禁迷思，幫助婦女擺脫尿失禁的困擾。

國健署強調，擺脫尿失禁應建立適當的飲水及排尿習慣，避免膀胱過度擴張及小便太少。建議喝水時應該「少量多次」，每小時飲用100至150cc，約為半杯馬克杯容量，4小時內不要超過600cc，每天喝水總量最好達到1500至2000cc，夜間喝水不宜過量。

憋尿是造成尿失禁的主因，建議養成定期排尿習慣，白天每2小時就上一次廁所，即使沒有尿意也要去上，一天最好能排尿8至10次。此外，也可以透過多做凱格爾運動學會收縮肛門、陰道、尿道旁的肌肉，練習提肛運動，強化整體骨盆腔底肌肉的強度。

國健署進一步介紹，凱格爾運動練習方法簡單，初期可平躺用力收縮骨盆底肌肉並維持10秒，休息約5至7秒後再做，連續做3至5次，慢慢增加到20至30秒，熟悉骨盆底肌肉收縮技巧後，改以坐姿或站姿來進行。可在排尿順暢時，故意中斷尿流2至3秒，再把尿液全解乾淨，就代表學會收縮部分骨盆底肌肉。