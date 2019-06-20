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秋行軍蟲大軍壓境 屏東海生館警衛暗夜捕獲

2019-06-20 15:28聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東縣6月15日確認車城鄉田中村1公頃地玉米田發現秋行軍蟲成蟲入侵，依防檢局緊急作業防治作業流程規定現地掩埋銷燬後，距田中村約3公里遠的國立海洋生物博物館，18日晚上11時許在水族實驗中心門口發現1隻疑似秋行軍蟲的成蟲，通報農委會防檢局確定為秋行軍蟲成蟲（雌蛾），縣府農業處將派員在到海生館周邊查看遭入侵狀況。

縣府農業處說，海生館這起秋行蟲成蟲案例，距離首次發現秋行軍蟲幼蟲的田中村距離不遠，蟲體因趨光性出現在水族實驗中心大門燈光下，將到海生館周邊農田勘查，評估懸掛懸掛誘引器採集的可能性，希望全面防止農業損失。

海生館說，警衛18日晚上在水族實驗中心門口發現疑似秋行軍蟲成蟲在燈光下飛舞，立刻捕捉並透過防檢局app及專線通報確認，館內雖沒有農作物，但要求內部人員注意侵入情況舉報，防堵秋行軍蟲成蟲入侵周邊農田產卵風險。

縣府表示，田中村遭入侵玉米田已依照緊急防治作業流程啟動施藥防治，依防檢局公告緊急防治用藥，包括賜諾特、諾伐隆、氟大滅、剋安勃、護賽寧、依芬寧、硫敵克、蘇力菌等共11種；也呼籲農民加強田間巡檢，一發現疑似蟲體儘速通報，以避免疫情擴大，縣府將會持續密切監控，縣府通報電話：08-7339048（請於上班時間撥打）或撥打1999專線。

屏東海生館18日晚上11時許在水族實驗中心門口發現1隻疑似秋行軍蟲的成蟲，通報農...
屏東海生館18日晚上11時許在水族實驗中心門口發現1隻疑似秋行軍蟲的成蟲，通報農委會防檢局確定為秋行軍蟲成蟲（雌蛾）。記者潘欣中／翻攝
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屏東海生館18日晚上11時許在水族實驗中心門口發現1隻疑似秋行軍蟲的成蟲，通報農...
屏東海生館18日晚上11時許在水族實驗中心門口發現1隻疑似秋行軍蟲的成蟲，通報農委會防檢局確定為秋行軍蟲成蟲（雌蛾）。圖／海生館提供
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秋行軍蟲疫情農民
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