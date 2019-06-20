無痕、韓式什麼都有 眼科醫師提醒眼皮手術溝通很重要

2019-06-20 14:52 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



過去只有年輕人才注意眼皮手術，隨著老年人口增長，診間要求割眼袋、眼瞼下垂矯正手術的也愈來愈多，衛生福利部屏東醫院整型外科醫師林治邦醫師提醒，眼瞼下垂如果已明顯影響到視野，造成生活困擾，就應該就醫處理，而且健保對於眼瞼下垂的矯正手術是有給付的，民眾可放心治療。

林治邦說，雙眼皮手術方式多元，與醫師親自溝通是成功關鍵，網路上雖然有各種「無痕」、「韓式」、「訂書針」等名詞，其實製造出雙眼皮的原理從從未改變，手術方式則可簡單歸類為「傳統全開式」與「微創式」，雙眼皮手術雖然方便快速，但術前評估非常重要，包括與醫師溝通適宜的手術方式、決定雙眼皮皺褶高度、評估是否需一併執行開眼頭手術、是否需同時矯正提眼肌等。

至於眼袋，林治邦說，眼袋往往讓眼睛顯得疲態，看起來比實際年齡蒼老許多，眼袋的形成可分為原發性（年輕型，脂肪過多為主）和繼發性（老化型，結構鬆弛為主），傳統上主要以切除多餘脂肪和切除多餘鬆弛的皮膚為主。

他說，近年來，由於自體脂肪移植的技術成熟，在搭配傳統眼袋手術之後，可使術後眼窩凹陷和眼瞼外翻等併發症降到最低，而填補自體脂肪後的輪廓則顯得更為自然。